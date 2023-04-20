Сбросу лишнего веса мешают шесть продуктов

Желающие избавится от лишнего веса могут не только полагаться на тренировки, но и на рацион питания. Есть продукты, избавление от которых помогут во время физических нагрузок позволить организму быстрее терять излишки жира.

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Исключите продукты, которые содержат эти вредные для организма продукты, содержащие сахар и глюкозу, и состояние организма значительно станет легче. По данным врачей-диетологов, в России граждане употребляют порядка 100 грамм сахара в день. Тогда как даже 30 грамм в день уже вредно.

Прежде всего нужно отказаться от рафинированного сахара, а также не употреблять сладкие продукты. Глюкоза содержится во фруктах. Их польза очевидна. Но большое количество в ежедневном рационе питания фруктов вредно.

Вредны для тех, кто пытается похудеть, сухофрукты. В них концентрация сахара максимальная. И тут нужно отдать предпочтение свежим фруктам.

Сладкие йогурты тоже нужно исключить. Или же употреблять менее жирные и простые по составу.

Вода с газом, особенно сладкие газированные напитки, также вредна для тех, кто пытается похудеть. Для примера, в 100 миллилитрах сладкой газированной шипучки содержится более двух чайных ложек сахара. А это уже превышает дневную безопасную для организма воду.

Высокая калорийность есть также у выпечки из белой муки. Булочки нужно заменить на хлеб из цельнозерновой муки.