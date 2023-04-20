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Диетолог Тимощенко рассказала, как вегетарианство влияет на состояние кожи

Вегетарианская диета заключается в ограничении белков животного происхождения. Гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко рассказала о плюсах и минусах такого типа питания.

Диетолог рассказала, как вегетарианство влияет на состояние кожи
© Вечерняя Москва

Врач отметила, что следование той или иной системе питания продолжительное время непременно отражается на внешнем виде и общем состоянии организма. Длительное вегетарианство может негативно сказаться на внешнем виде и защитных свойствах кожи, может вызвать ранее появление морщин. В то же время при некоторых заболеваниях кожи, например, акне, недлительная (менее шести месяцев) приверженность вегетарианству может даже контролировать воспаление за счет ограничения жиров и сахара.

По словам врача, вегетарианство может принести пользу в виде кратковременной диеты, передает Life.ru.

В свою очередь диетолог Михаил Гинзбург рассказал о свойствах белокочанной капусты. Он назвал ее лидером по совокупности качеств и пользы для организма. Капуста может помочь похудеть, снижает риск развития заболеваний желудка и кишечника, предотвращает рак и служит профилактикой воспалений, передает ФАН.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, какие продукты помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и позволяют избежать тяжелых осложнений для организма.

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