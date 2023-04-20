Врач предупредила об опасности употребления клубники с антибиотиками

Употребление клубники с содержанием антибиотиков может привести к устойчивости бактерий в человеческом организме к таким препаратам. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

© unsplash.com

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что в отечественной клубнике зафиксировано превышенное в десятки раз содержание антибиотиков, в частности тетрациклина. Речь идет о ягодах, которые выращивают тепличные хозяйства.

По словам Соломатиной, определить по вкусу некачественную продукцию вряд ли получится.

"Почувствовать, что в ягоде есть антибиотик, практически невозможно, он не имеет ни вкуса, ни запаха", – отмечает специалист.

Применение антибиотиков в малых дозах, когда человек получает их постоянно даже из продуктов, способствует выработке устойчивости бактерий к данному виду веществ. И потом, когда действительно будет необходим прием таких препаратов, чтобы победить болезнь, они уже не будут давать своего привычного действия.

Елена Соломатина Врач-диетолог

В результате у человека может развиться осложнение, предупреждает врач.

"Либо он может даже погибнуть из-за болезни", – заключила Соломатина.