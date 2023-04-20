$81.65+0.0589.37-0.20

Россиянам перечислили пять помогающих хорошо соображать продуктов

Содержащиеся в рыбе и орехах вещества способствуют улучшению работы мозга, рассказала россиянам врач-диетолог, эндокринолог Оксана Михалева. Пять помогающих хорошо соображать продуктов она перечислила в беседе с «Известиями».

5 помогающих хорошо соображать продуктов
© Lenta.ru

По словам специалистки, жирная рыба холодных морей богата жизненно важными для функций мозга полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Они также содержатся в орехах и семенах, которые, по словам Михалевой, являются еще и источниками других необходимых для мыслительных процессов веществ — кальция, легкоусвояемого белка, цинка и магния.

Врач отметила, что яйца — тоже очень полезный для здоровья мозга продукт. Эндокринолог объяснила, что яичный желток является кладезем витаминов А и D, а также лецитина и холина, которые сохраняют целостность нейронов и участвуют в синтезе нейромедиаторов.

Кроме того, Михалева добавила, что некоторые необходимые для полноценной работы мозга вещества содержатся в ягодах и цельных злаках. Так, биофлавоноиды в ягодах являются мощными антиоксидантами и защищают нейроны от повреждений. Злаки, богатые витаминами группы В, по словам врача, способствуют образованию биологически активных веществ в мозге и участвуют в передаче нервных импульсов между клетками.

Ранее эндокринолог Марина Берковская назвала цвета самых полезных ягод. По ее словам, синие и фиолетовые ягоды являются лучшими источниками антиоксидантов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий