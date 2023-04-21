Давно заваренный чай способен поддержать воспаление в организме, а также сделать более вероятными онкологические заболевания. Об этом Москве 24 рассказала диетолог Маргарита Королева.

Маслянистая пенка, которая образуется на поверхности чая, указывает на то, что в напитке идут брожение и окисление. Компоненты, измененные в результате этой реакции, могут поддержать любой воспалительный процесс, особенно в желудочно-кишечном тракте, пояснила эксперт.

В старом чае также размножается грибная флора, из-за чего образуется афлатоксин. Это вещество повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Гуанин, который также может быть в напитке, негативно влияет на нервную систему.

Диетолог рекомендует пить чай в течение получаса после того как его заварили. В таком случае напиток не подействует на организм негативно. При этом заливать чайные листья правильнее не кипятком, а водой температурой до 86 градусов.