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Диетолог Королева объяснила, почему опасно пить давно заваренный чай

Давно заваренный чай способен поддержать воспаление в организме, а также сделать более вероятными онкологические заболевания. Об этом Москве 24 рассказала диетолог Маргарита Королева.

Маслянистая пенка, которая образуется на поверхности чая, указывает на то, что в напитке идут брожение и окисление. Компоненты, измененные в результате этой реакции, могут поддержать любой воспалительный процесс, особенно в желудочно-кишечном тракте, пояснила эксперт.

В старом чае также размножается грибная флора, из-за чего образуется афлатоксин. Это вещество повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Гуанин, который также может быть в напитке, негативно влияет на нервную систему.

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Диетолог рекомендует пить чай в течение получаса после того как его заварили. В таком случае напиток не подействует на организм негативно. При этом заливать чайные листья правильнее не кипятком, а водой температурой до 86 градусов.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему нельзя пить чай на ночь.

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