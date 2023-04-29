4 продукта, которые мы всю жизнь мыли неправильно
Казалось бы, что может быть сложного в мытье продуктов? Однако немногие знают о том, что разные продукты нужно мыть по-разному.
Несоблюдение этих нюансов может испортить не только аппетит, но и целое блюдо.
Подробнее о продуктах, которые чаще всего люди моют неправильно – в материале "Рамблера".
Брокколи
Перед готовкой соцветия брокколи нужно замочить в соленой воде в большой кастрюле. За 10-15 минут на поверхность всплывут вредители, которые нередко прячутся в брокколи. После этого от них можно будет легко избавиться. Далее промойте брокколи свежей несоленой водой.
Зелень
Чтобы наверняка удалить грязь с зелени, следует промывать ее в заполненном водой тазике или в миске. При этом воду нужно менять несколько раз, пока грязь не осядет на дне, а вода не будет абсолютно чистой.
Корнеплоды
Свеклу, картофель и другие корнеплоды нужно мыть под прохладной проточной водой, в том числе во время чистки. Перед этим крупную грязь можно удалить при помощи щетки и жесткой губки.
Яблоки
Почти все яблоки содержат химикаты и пестициды, от которых почти невозможно избавиться. Эффективнее всего в данном случае работает пищевая сода. Смешайте одну чайную ложку соды и две чашки воды, а затем опустите в раствор яблоки на 15 минут.