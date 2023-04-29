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4 продукта, которые мы всю жизнь мыли неправильно

Казалось бы, что может быть сложного в мытье продуктов? Однако немногие знают о том, что разные продукты нужно мыть по-разному.

4 продукта, которые мы всю жизнь мыли неправильно
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Несоблюдение этих нюансов может испортить не только аппетит, но и целое блюдо.

Подробнее о продуктах, которые чаще всего люди моют неправильно – в материале "Рамблера".

Брокколи

Перед готовкой соцветия брокколи нужно замочить в соленой воде в большой кастрюле. За 10-15 минут на поверхность всплывут вредители, которые нередко прячутся в брокколи. После этого от них можно будет легко избавиться. Далее промойте брокколи свежей несоленой водой.

Зелень

Чтобы наверняка удалить грязь с зелени, следует промывать ее в заполненном водой тазике или в миске. При этом воду нужно менять несколько раз, пока грязь не осядет на дне, а вода не будет абсолютно чистой.

Корнеплоды

Свеклу, картофель и другие корнеплоды нужно мыть под прохладной проточной водой, в том числе во время чистки. Перед этим крупную грязь можно удалить при помощи щетки и жесткой губки.

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Яблоки

Почти все яблоки содержат химикаты и пестициды, от которых почти невозможно избавиться. Эффективнее всего в данном случае работает пищевая сода. Смешайте одну чайную ложку соды и две чашки воды, а затем опустите в раствор яблоки на 15 минут.

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