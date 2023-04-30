Как не плакать над луком: 4 лайфхака
Процесс измельчения лука способен стать настоящей пыткой даже для самой опытной хозяйки. Из-за того, что лук вызывает слезоточивость, быстро порезать его не представляется возможным.
Однако существует несколько лайфхаков, которые помогут избежать слез во время готовки.
Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Микроволновка
Отправьте луковицу в микроволновку на 45 секунд, а затем спокойно приступайте к нарезке. Нагрев разрушит химические соединения в луке, которые вызывают слезы.
Морозилка
Перед нарезкой положите лук на несколько минут в морозильную камеру. Холод сделает свое дело, и плакать из-за лука вам больше не придется.
Свечи
Этот лайфхак подойдет тем, кто ценит эстетику во всем – даже в приготовлении пищи. Приступая к нарезке лука, поставьте возле доски горящие свечи, и глаза не будут слезиться.
Вытяжка
В хорошо вентилируемом помещении газ от лука почти не будет попадать вам в глаза, за счет чего слез удастся избежать. Попробуйте включить вытяжку на максимальную мощность и резать лук рядом с ней.