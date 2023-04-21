Правильный маринад позволит приготовить хороший шашлык

"Приправы к мясу должны быть умеренно пряные и ни в коем случае не должны заглушать вкус самого блюда, а лишь его подчеркивать. Это лук, лавровый лист, душистый перец, крупная соль, розмарин, чеснок и так далее", – рассказал Неронов.