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Правильный маринад позволит приготовить хороший шашлык

Любое мясо перед приготовлением шашлыка требует мариновки, чтобы в процессе жарки оно не стало жестким. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Правильный маринад позволит приготовить хороший шашлык
© Газета.Ru

Эксперт отметил, что уксус можно использовать для более жесткого мяса, кефир – для более нежного, вино и лимон - для мяса средней категории.

"Приправы к мясу должны быть умеренно пряные и ни в коем случае не должны заглушать вкус самого блюда, а лишь его подчеркивать. Это лук, лавровый лист, душистый перец, крупная соль, розмарин, чеснок и так далее", – рассказал Неронов.

Специалист также отметил, что многие сочетают шашлык с кетчупом, майонезом, горчицей и острым хреном, что может быть опасно. Он посоветовал заменить их умеренным количеством свежей зелени и овощами.

"С точки зрения здорового человека вышеперечисленные ингредиенты обладают раздражающими и стимулирующими пищеварение свойствами, что в некоторых случаях может быть полезно для усвоения жареного мяса. Однако у человека, страдающего хроническими заболеваниями, эти ингредиенты гарантировано приведут к обострению имеющихся проблем", – объяснил Неронов.

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