5 блюд из сныти

В апреле дачные участки и пустыри заполоняет крайне живучий сорняк — сныть. Калининградцы делятся в сети рецептами с добавлением дикороса.

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«Клопс» подготовил подборку блюд из этого растения.

Листья сныти отличаются сочностью, нейтральным травянистым вкусом и грубоватой текстурой, которая становится мягче после термообработки. Растение богато калием, железом и витамином С.

1. Зелёный суп

Доводим воду до кипения. Режем картофель кубиками, морковь — соломкой и кидаем в кастрюлю. Варим 15 минут, затем закладываем зелень. Листики сныти и зелёный лук хорошо моем под водой и мелко нарезаем, крошим два яйца, сваренных вкрутую. Кладём зелень в суп и варим ещё минут 5-10. Соль и специи по вкусу.

2. Котлетки без мяса

Листья сныти хорошо промойте и обдайте кипятком. Откиньте на сито и дайте высохнуть, чтобы фарш не получился жидким. Затем пропустите растение через мясорубку, добавьте яйцо, размятый отварной картофель, лук и зубчик чеснока. Специи и соль — по вкусу. Из получившегося фарша сформировать котлетки и быстро обжарить на растительном масле. Подавать с соевым соусом и сметаной.

3. Витаминный салат

Отыщите юные побеги сныти, листики должны быть светло-зелёными и нераскрывшимися. Промойте и замочите ненадолго в подсоленной воде, затем хорошенько обсушите и мелко порежьте, покрошите яйцо. Добавьте сметану или подсолнечное масло и уксус. Блюдо готово.

4. Смузи

Вам понадобится юная зелень: сныть, листья одуванчика, молодые листочки берёзы. Влейте яблочный сок и добавьте какой-нибудь фрукт (киви, банан). Смешайте в блендере, и витаминный напиток готов.

5. Заправка для супов