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1 час назад

Как кофе может привести к набору веса

Ferra.ru

Сам по себе кофе не является высококалорийным напитком, но добавление сахара, сливок и сиропа может быстро превратить его в калорийную «бомбу», предупреждает диетолог Анастасия Ефимова.

Как кофе может привести к набору веса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В своем интервью она рассказала, что в одном латте с сиропом может содержаться до 200 калорий, которые быстро накапливаются, если употреблять его несколько раз в день. Чтобы избежать набора веса, Ефимова рекомендует пить кофе с небольшим количеством сахара или вообще без него, либо использовать молоко с низким содержанием жира вместо сливок.

Однако Ефимова подчеркивает, что к набору веса приводит не какой-то конкретный продукт, а потребление большего количества калорий, чем необходимо, из любого источника.

Внимательно относясь к выбору кофе и предпочитая менее калорийные варианты, люди могут легко сократить ежедневное потребление калорий и поддерживать здоровый вес.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Анастасия Ефимова,
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