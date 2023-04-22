Что есть на завтраки при правильном питании: полезные и вкусные варианты

Завтрак – самый важный прием пищи, который задает тон на целый день. Конечно, иные люди не любят завтракать, но, скорее всего, они просто не знают, что есть на завтрак.

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«Рамблер» рассказывает, почему не стоит пропускать завтраки и что можно приготовить, чтобы было вкусно, быстро и полезно.

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Почему нужно завтракать

Многие отказываются от полноценного завтрака, ограничиваясь чашкой кофе или чая в лучшем случае с печеньем, а чаще вообще без всего. Это не очень хорошо для организма в целом, и особенно для тех, кто стремится похудеть.

Что делает завтрак:

Разгоняет обмен веществ

Наполняет организм энергией

Содержит витамины и микроэлементы

Помогает улучшить концентрацию внимания

Помогает контролировать уровень холестерина

Человек, который завтракает по утрам, не будет переедать в обед или за ужином, и в общей сумме получит меньше калорий с пищей. Те, кто отказывается от завтрака, рискуют съесть слишком много вечером и в обед, превысив суточную норму калорий. А это чревато набором лишнего веса.

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Что есть на завтрак

Завтрак не просто должен быть, он должен быть полезным. Торты, пирожные и мороженое для завтрака не подойдут. Чтобы улучшить аппетит и настроение, сразу после пробуждения стоит сделать зарядку и выпить стакан воды, можно с долькой лимона.

Полезный завтрак содержит медленные углеводы, белки и полезные жиры. Быстрые углеводы на завтрак есть не стоит, они моментально повышают уровень сахара в крови, но примерно через час он так же резко снижается, снова появляется чувство голода.

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Что можно есть утром:

молочные продукты,

овощной салат,

овсяную кашу,

орехи,

куриные грудки,

фрукты и ягоды.

Что можно приготовить на завтрак: быстрые рецепты

Овсяноблин с любимыми начинками

Три ложки овсяных хлопьев

Яйцо

Три ложки кефира или молока

Все смешиваем, даем постоять минут 10-15, чтобы овсяные хлопья набухли. Выливаем массу на сковородку, жарим под крышкой с двух сторон. Старайтесь не делать блин слишком тонким, чтобы его можно было легко перевернуть.

В качестве начинки можно использовать любые фрукты и ягоды, помидоры черри, любую зелень, творожный сыр, йогурт.

Сырники с бананом

Одна пачка творога

Половина банана

Яйцо

Муки столько, сколько нужно, чтобы получить эластичное, но не жидкое тесто

Банан, яйцо и творог можно смешать с помощью блендера, а можно размять вилкой, если вы торопитесь и не стремитесь получить идеально ровную консистенцию. Затем понемногу добавляйте муку. Сформируйте красивые сырники с помощью лопатки. Обжарьте на сковороде с небольшим добавлением масла с двух сторон. На среднем, а лучше маленьком огне.

Подавать можно с ягодами, творожным сыром, сметаной.

Яичница с овощами

Два яйца

Свежий помидор

Болгарский перец

Петрушка, базилик или кинза

Помидоры и болгарский перец режем неровным кубиком, слегка обжариваем, затем добавляем яйца и любимую зелень.

Овсянка с ягодами и фруктами

Три столовые ложки овсяных хлопьев

Воды на сантиметр выше хлопьев

Засыпаем хлопья в кастрюлю, добавляем воду. Ставим на огонь. Когда закипит, огонь нужно убавить до минимума, продолжайте варить до готовности. Желательно взять овсянку, которая долго готовится, но, если вы сразу зальете хлопья и поставите на огонь, после закипания их можно варить меньше, чем указано на упаковке.