Что есть на завтраки при правильном питании: полезные и вкусные варианты
Завтрак – самый важный прием пищи, который задает тон на целый день. Конечно, иные люди не любят завтракать, но, скорее всего, они просто не знают, что есть на завтрак.
«Рамблер» рассказывает, почему не стоит пропускать завтраки и что можно приготовить, чтобы было вкусно, быстро и полезно.
Почему нужно завтракать
Многие отказываются от полноценного завтрака, ограничиваясь чашкой кофе или чая в лучшем случае с печеньем, а чаще вообще без всего. Это не очень хорошо для организма в целом, и особенно для тех, кто стремится похудеть.
Что делает завтрак:
- Разгоняет обмен веществ
- Наполняет организм энергией
- Содержит витамины и микроэлементы
- Помогает улучшить концентрацию внимания
- Помогает контролировать уровень холестерина
Человек, который завтракает по утрам, не будет переедать в обед или за ужином, и в общей сумме получит меньше калорий с пищей. Те, кто отказывается от завтрака, рискуют съесть слишком много вечером и в обед, превысив суточную норму калорий. А это чревато набором лишнего веса.
Что есть на завтрак
Завтрак не просто должен быть, он должен быть полезным. Торты, пирожные и мороженое для завтрака не подойдут. Чтобы улучшить аппетит и настроение, сразу после пробуждения стоит сделать зарядку и выпить стакан воды, можно с долькой лимона.
Полезный завтрак содержит медленные углеводы, белки и полезные жиры. Быстрые углеводы на завтрак есть не стоит, они моментально повышают уровень сахара в крови, но примерно через час он так же резко снижается, снова появляется чувство голода.
Что можно есть утром:
- молочные продукты,
- овощной салат,
- овсяную кашу,
- орехи,
- куриные грудки,
- фрукты и ягоды.
Что можно приготовить на завтрак: быстрые рецепты
Овсяноблин с любимыми начинками
- Три ложки овсяных хлопьев
- Яйцо
- Три ложки кефира или молока
Все смешиваем, даем постоять минут 10-15, чтобы овсяные хлопья набухли. Выливаем массу на сковородку, жарим под крышкой с двух сторон. Старайтесь не делать блин слишком тонким, чтобы его можно было легко перевернуть.
В качестве начинки можно использовать любые фрукты и ягоды, помидоры черри, любую зелень, творожный сыр, йогурт.
Сырники с бананом
- Одна пачка творога
- Половина банана
- Яйцо
- Муки столько, сколько нужно, чтобы получить эластичное, но не жидкое тесто
Банан, яйцо и творог можно смешать с помощью блендера, а можно размять вилкой, если вы торопитесь и не стремитесь получить идеально ровную консистенцию. Затем понемногу добавляйте муку. Сформируйте красивые сырники с помощью лопатки. Обжарьте на сковороде с небольшим добавлением масла с двух сторон. На среднем, а лучше маленьком огне.
Подавать можно с ягодами, творожным сыром, сметаной.
Яичница с овощами
- Два яйца
- Свежий помидор
- Болгарский перец
- Петрушка, базилик или кинза
Помидоры и болгарский перец режем неровным кубиком, слегка обжариваем, затем добавляем яйца и любимую зелень.
Овсянка с ягодами и фруктами
- Три столовые ложки овсяных хлопьев
- Воды на сантиметр выше хлопьев
Засыпаем хлопья в кастрюлю, добавляем воду. Ставим на огонь. Когда закипит, огонь нужно убавить до минимума, продолжайте варить до готовности. Желательно взять овсянку, которая долго готовится, но, если вы сразу зальете хлопья и поставите на огонь, после закипания их можно варить меньше, чем указано на упаковке.
Подать такую овсянку можно с любыми ягодами – свежими или замороженными. Сверху также можно посыпать кунжутом, тыквенными семечками и орехами.