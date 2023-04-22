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1 час назад

Роспотребнадзор назвал продукты для поддержания уровня железа

Мослента

Топ продуктов для поддержания нормального уровня железа в организме составил столичный Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор назвал продукты для поддержания уровня железа
Фото: МослентаМослента

Лидерами по содержанию железа в ведомстве назвали субпродукты: печень, почки, селезенку. Для поднятия уровня железа следует добавлять в рацион питания красное мясо, рыбу и морепродукты, яйца.

Полезны и растительные продукты — овсяная, гречневая, ячневая крупы, киноа, пшеничные отруби и рожь, горох, бобы, фасоль, чечевица, шпинат, цветная капуста, брокколи, свекла, спаржа и кукуруза, кизил, хурма, слива, яблоки, гранат, семечки, орехи и сухофрукты (инжир, чернослив, изюм, курага). Кроме того, в ведомстве призвали есть темный шоколад.

Еда,Роспотребнадзор,
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