Врач перечислила самые полезные продукты для работы мозга

Оксана Михалева, врач-диетолог и эндокринолог, перечислила пять продуктов, которые улучшают работу мозга.

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Она отметила, что жирная рыба, например, севрюга и лосось из холодных морей содержат омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для нормального функционирования мозга. Важные компоненты также получить из орехов и семян, которые тоже богаты легкоусвояемым белком, кальцием, магнием и цинком.

Другим продуктом, полезным для мозга, являются яйца, так как желток является источником витаминов A и D, холина и лецитина, которые помогают сохранять целостность нейронов и участвуют в синтезе нейромедиаторов.