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Главное – умеренность: вредно ли есть картофель?

Картофель - один из самых популярных продуктов для многих российских семей. Представить нашу жизнь без пюре, картошки в мундирах или жаренной с грибами невозможно. И несмотря на любовь к этому продукту, именно его окружают многочисленные страшные мифы. Он и для фигуры вреден, и витаминов в нем нет, и есть его нужно разве что в кожуре. Но на самом деле всё не так страшно.

Главное – умеренность: вредно ли есть картофель?
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Картофель для худеющих

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В чём бы ни обвиняли картофель, он вовсе не бесполезен. Напротив, привычные нам клубни богаты фолиевой кислотой, витаминами С, В6, А, железом, калием, белком и клетчаткой. А ещё он будет отличным товарищем для тех, кто захочет разнообразить меню, ведь картофель используется в супах, овощных гарнирах, салатах, в качестве начинки для пирогов и вареников.

К тому же ряд исследований показал, что картофель снижает риск развития ожирения и полезен для поддержания неврологического здоровья.

Длительное время блюда из картофеля вычеркивали из списка разрешённых для людей, которые планируют сбросить вес. При этом его нельзя было есть ни в каком виде. Но в современной диетологии многое поменялось. Теперь врачи относятся к картофелю гораздо дружелюбнее.

Главный принцип правильного питания - умеренность во всем, поэтому полностью исключать продукты из рациона диетологи не требуют, даже пугающую худеющих картошку. Но если не употреблять её в виде чипсов и не готовить в обильном количестве масла, лишних килограммов она не подарит.

Картофель содержит углеводы, это факт. Но они присутствуют и в листьях салата, и в стручковой фасоли, и в капусте. Однако углеводы - не враги человека, а его единственный источник энергии. К тому же давно доказано, что калорийность картофеля невелика, около 80 калорий на 100 граммов.

При умеренном употреблении и правильном приготовлении любимая картошечка улучшит работу ЖКТ, поможет снизить вес и укрепить иммунитет, а главное - будет полезна для работы мозга. Вывод простой - нет плохих продуктов, есть плохие рецепты! А хорошими мы с вами поделимся.

Рецептом не поделитесь?

Мы нашли три интересных рецепта для любителей картофеля.

Постный крем-суп на кокосовом молоке

Крем-суп на кокосовом молоке понравится даже вегетарианцам. Он будет полезен для поднятия иммунитета, а главное - максимально прост в приготовлении:

Ингредиенты:

  • картофель - 300 г
  • морковь - 150 г
  • репчатый лук 300 г
  • кокосовое молоко (можно заменить сливками) - 100 мл
  • шампиньоны - 80 г зелень и специи по вкусу

Нарежьте овощи небольшими кусочками, залейте водой и варите до готовности. Обжарьте грибы и лук на небольшом количестве растительного масла. Всё соедините и с помощью блендера превратите в пюре, добавьте специи и зелень по вкусу.

Пряные картофельные вафли без муки

Ароматные вафли станут отличным завтраком для взрослых и детей.

Ингредиенты:

  • картофель - 350 г
  • сметана 15% - 70 г
  • крахмал картофельный - 1,5 ст. л.
  • яйцо куриное - 1 шт.
  • специи по вкусу

Яйцо взбейте в отдельной миске. Добавьте крахмал, сметану, специи и перемешайте до однородности. Сырой картофель натрите на средней терке и добавьте к яичной смеси. В вафельницу выкладывайте по 2-3 столовые ложки получившегося теста и выпекайте 7-10 минут. Подавать можно с греческим йогуртом или свежими овощами.

Картофельные котлетки в духовке

Легкое в приготовлении блюдо будет отличным ужином или гарниром для салата.

Ингредиенты:

  • картофель - 450 г
  • сыр твердый - 150 г
  • яйцо куриное - 1 шт.
  • мука пшеничная цельнозерновая - 15 г
  • чеснок и специи по вкусу

Картофель отварите и разомните в пюре без жидкости. Добавьте соль, перец. Яйцо размешайте и вылейте в пюре. Чеснок продавите через пресс и также добавьте к пюре. Добавьте натёртый сыр и муку, перемешайте. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите котлетки и выпекайте 25-30 минут при 180 градусах до получения румяной корочки. Подавайте к столу горячими.

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