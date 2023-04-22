Нутрициолог напомнил о том, почему важно завтракать каждый день

Спортивный диетолог, нутрициолог, врач-эксперт лаборатории “Гемотест” Антон Брыкин напомнил о пользе завтрака и о том, как отсутствие утреннего приема пищи может негативно повлиять на здоровье. Пропуск завтрака в рационе может спровоцировать дефицит витаминов, сильное ощущение голода в течение дня и переедание на ночь, а также проблемы со сном и набор веса. Об этом эксперт рассказал в беседе с RT.

Многие по утрам довольствуются чашкой кофе или воды, ссылаясь на отсутствие желания есть. По словам Брыкина, в ряде случаев это не особенность организма, а устоявшаяся привычка, которая исчезнет за несколько недель соблюдения режима здорового питания с завтраком, обедом и ужином.

Ежедневный завтрак приносит немало пользы. Так, благодаря ему поддерживается нормальный уровень сахара в крови. Он является профилактикой сахарного диабета II типа, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. А еще во время завтрака можно набрать рекомендуемую норму витаминов, минералов и других полезных веществ.