Эксперты назвали рыбу, которую не стоит часто есть из-за ртути

Издание Onet.pl сообщает, что потребление рыбы оказывает положительный эффект на нервную систему, снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ускоряет обмен веществ, положительно влияет на иммунную систему и помогает развивать память.

Несмотря на это, существуют определенные виды, которые не рекомендуются к регулярному потреблению. Среди них:

Дело в том, что в такой пище содержится много ртути и тяжелых металлов, негативно влияющих на организм. Особый вред эти виды наносят плодам беременных женщин. Эксперты считают, что потребление перечисленных видов рыб негативно сказывается на развитии нервной системы ребенка.