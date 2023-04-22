Эксперты назвали рыбу, которую не стоит часто есть из-за ртути
Несмотря на множество полезных свойств, некоторые виды рыб стоит исключить из рациона.
Издание Onet.pl сообщает, что потребление рыбы оказывает положительный эффект на нервную систему, снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ускоряет обмен веществ, положительно влияет на иммунную систему и помогает развивать память.
Несмотря на это, существуют определенные виды, которые не рекомендуются к регулярному потреблению. Среди них:
- крупные виды тунца;
- акула;
- рыба-меч;
- марлин;
- королевская макрель.
Дело в том, что в такой пище содержится много ртути и тяжелых металлов, негативно влияющих на организм. Особый вред эти виды наносят плодам беременных женщин. Эксперты считают, что потребление перечисленных видов рыб негативно сказывается на развитии нервной системы ребенка.