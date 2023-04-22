$81.49-0.1389.35-0.11

Эксперты назвали рыбу, которую не стоит часто есть из-за ртути

Несмотря на множество полезных свойств, некоторые виды рыб стоит исключить из рациона.

Эксперты назвали рыбу, которую не стоит часто есть из-за ртути
© Волгоградская правда

Издание Onet.pl сообщает, что потребление рыбы оказывает положительный эффект на нервную систему, снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ускоряет обмен веществ, положительно влияет на иммунную систему и помогает развивать память.

Несмотря на это, существуют определенные виды, которые не рекомендуются к регулярному потреблению. Среди них:
  • крупные виды тунца;
  • акула;
  • рыба-меч;
  • марлин;
  • королевская макрель.

Дело в том, что в такой пище содержится много ртути и тяжелых металлов, негативно влияющих на организм. Особый вред эти виды наносят плодам беременных женщин. Эксперты считают, что потребление перечисленных видов рыб негативно сказывается на развитии нервной системы ребенка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий