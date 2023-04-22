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1 час назад

В Роспотребнадзоре перечислили простые продукты для хорошего гемоглобина

Вечерняя Москва

Для поддержания необходимого уровня гемоглобина в организме, надо употреблять продукты, являющиеся источниками железа. Специалисты Роспотребнадзора назвали такие продукты.

Перечислены простые продукты для хорошего гемоглобина
Фото: UnsplashUnsplash

К ним относятся мясо, субпродукты, рыба, морепродукты и яйца. Все они содержат большое количество железа, полезные витамины и минералы, которые необходимы для поддержания здоровья.

Продукты животного происхождения — это наиболее популярные источники железа, особенно субпродукты, такие как печень, почки, селезенка. Кроме того, их очень полезно употреблять для поддержания сердечно-сосудистой системы. Рыба и морепродукты также богаты железом и дополнительно содержат йод и природные витамины, заявили специалисты в проекте «Здоровое питание».

Еда,Роспотребнадзор,
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