Пышные оладьи, вафли и еще два отличных блюда с бананами
Уже скоро на прилавках появятся первые ягоды, которые отлично впишутся в здоровый рацион. А пока для вкусных и полезных десертов можно использовать то, что под рукой, например банан. Это вкусно, питательно и очень быстро.
Овсяно-банановые вафли
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 60 г
Яйцо — 2 шт
Банан — 1 шт
Растительное масло — для смазывания
Процесс приготовления:
Банан хорошо размять вилкой. Добавить яйца и овсяные хлопья. Перемешать.
Вафельницу разогреть, чуть смазать маслом. Ложкой выложить часть теста в вафельницу, закрыть и выпекать до готовности.
Банановые оладьи с шоколадом
Ингредиенты:
Для оладий:
Яйцо — 1 шт
Мука — 60 г
Банан — 100 г
Разрыхлитель — ½ ч.л.
Шоколад — 25 г
Подсластитель или сахар — по вкусу
Для украшения:
Шоколадная паста
Процесс приготовления:
Хорошо разминаем банан вилкой, добавляем остальные ингредиенты (кроме шоколада).
Замешиваем (можно венчиком или блендером).
Выкладываем по 1 ст.л. на сковороду, далее в центр кусочек шоколада, слегка вдавливаем и выкладываем сверху немного смеси, закрыв шоколад.
Обжариваем на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон на малом огне.
Украсить шоколадной пастой.
Бананы в шоколаде
Ингредиенты:
Банан — 2 шт
Молочный шоколад — 50 г
Сливки — 1 ст.л.
Кокосовая стружка — 1 пакетик
Посыпка — для украшения
Процесс приготовления:
Растопить шоколад. Очистить и нарезать бананы кусочками. Кокосовую стружку высыпать на тарелку.
Кусочки бананов накалывать на шпажку и обмакивать со всех сторон в растопленный шоколад, потом обвалять в кокосовой стружке или в другой посыпке. Выложить на тарелку.
Готовый десерт поставить на 20-30 минут в холодильник для лучшего застывания шоколада.
Творожный торт из печенья
Ингредиенты:
Печенье — 500-600 г
Молоко — 200 мл
Творог — 500 г
Масло сливочное — 100 г
Сахар — 150 г
Сметана — 50 г
Какао-порошок — для посыпки
Банан — 2 шт
Процесс приготовления:
Сделать крем из творога, сливочного масла, сахара, сметаны, взбить все это до состояния достаточно густого крема.
Взять печенье, каждую печеньку обмакнуть в молоко, и выложить в разъемную форму один слой печенек, затем слой крема, слой бананов кружочками, опять слой печенья обмакнутого в молоке и еще слой крема, сверху посыпать крошкой из печенья и немного какао или орехами.
Дать немного настояться перед подачей.