Пышные оладьи, вафли и еще два отличных блюда с бананами

Уже скоро на прилавках появятся первые ягоды, которые отлично впишутся в здоровый рацион. А пока для вкусных и полезных десертов можно использовать то, что под рукой, например банан. Это вкусно, питательно и очень быстро.

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Овсяно-банановые вафли

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 60 г

Яйцо — 2 шт

Банан — 1 шт

Растительное масло — для смазывания

Процесс приготовления:

Банан хорошо размять вилкой. Добавить яйца и овсяные хлопья. Перемешать.

Вафельницу разогреть, чуть смазать маслом. Ложкой выложить часть теста в вафельницу, закрыть и выпекать до готовности.

Банановые оладьи с шоколадом

Ингредиенты:

Для оладий:

Яйцо — 1 шт

Мука — 60 г

Банан — 100 г

Разрыхлитель — ½ ч.л.

Шоколад — 25 г

Подсластитель или сахар — по вкусу

Для украшения:

Шоколадная паста

Процесс приготовления:

Хорошо разминаем банан вилкой, добавляем остальные ингредиенты (кроме шоколада).

Замешиваем (можно венчиком или блендером).

Выкладываем по 1 ст.л. на сковороду, далее в центр кусочек шоколада, слегка вдавливаем и выкладываем сверху немного смеси, закрыв шоколад.

Обжариваем на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон на малом огне.

Украсить шоколадной пастой.

Бананы в шоколаде

Ингредиенты:

Банан — 2 шт

Молочный шоколад — 50 г

Сливки — 1 ст.л.

Кокосовая стружка — 1 пакетик

Посыпка — для украшения

Процесс приготовления:

Растопить шоколад. Очистить и нарезать бананы кусочками. Кокосовую стружку высыпать на тарелку.

Кусочки бананов накалывать на шпажку и обмакивать со всех сторон в растопленный шоколад, потом обвалять в кокосовой стружке или в другой посыпке. Выложить на тарелку.

Готовый десерт поставить на 20-30 минут в холодильник для лучшего застывания шоколада.

Творожный торт из печенья

Ингредиенты:

Печенье — 500-600 г

Молоко — 200 мл

Творог — 500 г

Масло сливочное — 100 г

Сахар — 150 г

Сметана — 50 г

Какао-порошок — для посыпки

Банан — 2 шт

Процесс приготовления:

Сделать крем из творога, сливочного масла, сахара, сметаны, взбить все это до состояния достаточно густого крема.

Взять печенье, каждую печеньку обмакнуть в молоко, и выложить в разъемную форму один слой печенек, затем слой крема, слой бананов кружочками, опять слой печенья обмакнутого в молоке и еще слой крема, сверху посыпать крошкой из печенья и немного какао или орехами.