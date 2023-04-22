Названы 7 полезных продуктов для людей старше 40 лет

Чтобы после 40 лет поддерживать здоровье и уровень витаминов в норме, необходимо употреблять продукты с содержанием Омега-3. В большом количество она содержится в семи важных продуктах.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Если люди старше 40 лет начнут добавлять в рацион продукты, которые насыщены большим количеством Омега-3, то они смогут восполнить недостающее количество витаминов в организме, а также укрепить здоровье.

Лучше всего с этой задачей справятся семь натуральных продуктов:

печень трески;

семена чиа;

льняное масло;

грецкий орех;

лосось;

скумбрия;

сельдь.