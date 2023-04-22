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1 час назад

Названы 7 полезных продуктов для людей старше 40 лет

РИА "ФедералПресс"

Чтобы после 40 лет поддерживать здоровье и уровень витаминов в норме, необходимо употреблять продукты с содержанием Омега-3. В большом количество она содержится в семи важных продуктах.

Названы 7 полезных продуктов для людей старше 40 лет
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Если люди старше 40 лет начнут добавлять в рацион продукты, которые насыщены большим количеством Омега-3, то они смогут восполнить недостающее количество витаминов в организме, а также укрепить здоровье.

Лучше всего с этой задачей справятся семь натуральных продуктов:

  • печень трески;
  • семена чиа;
  • льняное масло;
  • грецкий орех;
  • лосось;
  • скумбрия;
  • сельдь.

Стоит помнить, что Омега-3 снижает тревожность, защищает сосуды и сердце, а также улучшает зрение, пишет Ussurmedia.

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