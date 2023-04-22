Всего лишь полчаса: готовим вкусный ужин для всей семьи
На улице отличная погода, и проводить много времени у плиты совсем не хочется. Предлагаем рецепт, на который вы потратите всего 25-30 минут времени, и результатом станет сытный и полезный ужин для всей семьи.
Ингредиенты:
Курица ~ 1 кг (голени, бедра или по вкусу)
Лук — 4 шт
Помидоры — 1 кг
Лимонный сок — 1 ст.л.
Мука — 1 ст.л.
Хмели-сунели, перец, паприка, соль — по вкусу
Чеснок — 3 зубчика
Зелень (кинза, петрушка)
Процесс приготовления:
Разогреть сковороду без масла на сильном огне и выложить на нее курицу. Обжаривать мясо до появления корочки.
Добавить сливочное масло, лук и тушить на слабом огне 10-15 минут.
С помидоров снимаем шкурку. Измельчаем в блендере. Вместо помидоров свежих можно использовать томаты в собственным соку.
Добавить лимонный сок (вино), специи, помидоры, муку. Накрыть кастрюлю крышкой и тушить до готовности птицы. Примерно 20 минут.
В конце добавляем мелко нарубленные чеснок и острый перчик, зелень.