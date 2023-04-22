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Всего лишь полчаса: готовим вкусный ужин для всей семьи

На улице отличная погода, и проводить много времени у плиты совсем не хочется. Предлагаем рецепт, на который вы потратите всего 25-30 минут времени, и результатом станет сытный и полезный ужин для всей семьи.

Всего лишь полчаса: готовим вкусный ужин для всей семьи
© Eva.ru

Ингредиенты:

Курица ~ 1 кг (голени, бедра или по вкусу)

Лук — 4 шт

Помидоры — 1 кг

Лимонный сок — 1 ст.л.

Мука — 1 ст.л.

Хмели-сунели, перец, паприка, соль — по вкусу

Чеснок — 3 зубчика

Зелень (кинза, петрушка)

Процесс приготовления:

Разогреть сковороду без масла на сильном огне и выложить на нее курицу. Обжаривать мясо до появления корочки.

Добавить сливочное масло, лук и тушить на слабом огне 10-15 минут.

С помидоров снимаем шкурку. Измельчаем в блендере. Вместо помидоров свежих можно использовать томаты в собственным соку.

Добавить лимонный сок (вино), специи, помидоры, муку. Накрыть кастрюлю крышкой и тушить до готовности птицы. Примерно 20 минут.

В конце добавляем мелко нарубленные чеснок и острый перчик, зелень.

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