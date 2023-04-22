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Эндокринолог Тананакина объяснила, чем опасна хурма в большом количестве

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Если переесть хурмы, может начаться тошнота и другие проблемы со здоровьем. Об этом предупредила эндокринолог Наталия Тананакина в "Известиях".

Эндокринолог объяснила, чем опасна хурма в большом количестве
© Pxhere

По словам эксперта, в хурме много танина. Когда оно в избыточном количестве оказывается в организме, могут появиться тошнота и сильная боль в желудке. Помимо этого, танин, прореагировав с желудочным соком, может превратить волокна, кожуру и семена хурмы в массу, которую организм не сможет переварить.

Удаляют такое образование долго. Сначала неперевариваемую массу уменьшают с помощью медикаментов, а затем извлекают с помощью операции.

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Хурма также опасна тем, что в ней содержится много сахара. Это значит, что людям с сахарным диабетом ее стоит есть осторожно. Аллергикам лучше совсем исключить хурму из рациона, поскольку она может вызвать удушье.

Ранее "Рамблер" писал об опасности риса.

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