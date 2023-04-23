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Диетологи назвали лучшие виды рыбы для здорового похудения

Здоровье человека во многом зависит от его питания. Чтобы контролировать вес и не голодать при этом, нужно правильно подобрать рацион.

Диетологи назвали лучшие виды рыбы для здорового похудения
© Волгоградская правда

По словам диетологов, для здорового похудения полезно уделить внимание рыбе. Они составили список наиболее полезных ее видов.

На первом месте по традиции лосось. Это источник нежирного белка и важных для здоровья ненасыщенных жирных кислот.

Полезен для снижения веса тунец. Этот вид рыбы также содержит ненасыщенные кислоты, в нем есть селен и витамин D. Этот продукт улучшает работу щитовидной железы и стимулирует переработку жиров.

Треска отличается высоким содержанием белка при небольшом количестве калорий. Также в ней есть витамин В, который нужен для борьбы с негативными эмоциями, сообщает Eat this, not that!

Палтус тоже желательно включить в рацион – он источник фосфора, селена, магния и витаминов группы В.

Если говорить о здоровом питании, то нужно обязательно упомянуть сардины. Эти небольшие рыбки богаты железом и витамином D. Они улучшают обмен веществ и снижают воспаление в организме.

Отличный вариант для обеда или ужина – камбала. Ее можно употреблять в любом виде и получить пользу. В камбале мало жира и калорий, зато много полезных веществ и витаминов.

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