Диетологи назвали лучшие виды рыбы для здорового похудения
Здоровье человека во многом зависит от его питания. Чтобы контролировать вес и не голодать при этом, нужно правильно подобрать рацион.
По словам диетологов, для здорового похудения полезно уделить внимание рыбе. Они составили список наиболее полезных ее видов.
На первом месте по традиции лосось. Это источник нежирного белка и важных для здоровья ненасыщенных жирных кислот.
Полезен для снижения веса тунец. Этот вид рыбы также содержит ненасыщенные кислоты, в нем есть селен и витамин D. Этот продукт улучшает работу щитовидной железы и стимулирует переработку жиров.
Треска отличается высоким содержанием белка при небольшом количестве калорий. Также в ней есть витамин В, который нужен для борьбы с негативными эмоциями, сообщает Eat this, not that!
Палтус тоже желательно включить в рацион – он источник фосфора, селена, магния и витаминов группы В.
Если говорить о здоровом питании, то нужно обязательно упомянуть сардины. Эти небольшие рыбки богаты железом и витамином D. Они улучшают обмен веществ и снижают воспаление в организме.
Отличный вариант для обеда или ужина – камбала. Ее можно употреблять в любом виде и получить пользу. В камбале мало жира и калорий, зато много полезных веществ и витаминов.