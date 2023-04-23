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От этих четырех фруктов лучше всего в апреле отказаться: они навредят здоровью

Среди преимуществ фруктов выделяют такие, как увлажнение кишечника, слабительный эффект, насыщение организма полезными веществами и улучшение состояния кожи, укрепление иммунитета. Но, например, в апреле лучше воздержаться от покупки следующих фруктов.

От этих четырех фруктов лучше всего в апреле отказаться
© Ferra.ru

В апреле лучше не есть такие фрукты, как банан, нектарин, арбуз, манго.

Зачастую бананы снимают очень рано, но из-за этого мякоть у них остаётся несладкой и твёрдой. Поэтому некоторые производители могут использовать гормоны, чтобы фрукты поспели быстрее. При выборе бананов смотрите на черенок: не берите фрукт, у которого черенок зелёный, а кожура - жёлтая. Если вам очень хочется бананов, то выбирайте такие, у которых не слишком сильно различаются цвет черенка и кожуры.

Нектарины созревают ранним летом. А в апреле производители могут использовать гормоны, чтобы эти плоды быстрее созревали. Поэтому вы можете увидеть в магазинах фрукты, которые твёрдые на ощупь, но ничем не пахнут.

Многие арбузы, которые продаются в апреле, - из теплиц. Однако часть таких фруктов ещё с прошлого года хранится в холодильнике. Выбирайте из арбузов такие, у которых хвостики зелёные, а кожура - упругая.

В апреле ещё не созревают манго. Свежие подобные фрукты вы можете брать с середины мая.

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