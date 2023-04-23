Пять продуктов, которые не так вредны, как может показаться

Как пишет «Челябинск онлайн», первый в списке – картофель. В одном клубне содержится до 25% углеводов, которые дают человеку энергию.

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Также в картошке содержится калий, который является одним из основных источников витамина С.

Сливочное масло тоже в некоторой степени полезно. В нём содержатся легкоусвояемые жирные кислоты, которые помогают выработать «хороший» холестерин.

Помимо этого, в масле имеется витамин D, токоферолы и каротин.

Кроме того, попкорн тоже содержит в себе долю полезности. Он очищает пищеварительный тракт и содержит большое количество витаминов группы B и клетчатки, что помогает в борьбе с ожирением.

Чуть менее полезно мороженое, но оно помогает утолить голод, что позволит не набрать вес, но тут главное не переусердствовать.