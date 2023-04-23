Пять продуктов, которые не так вредны, как может показаться на первый взгляд
Как пишет «Челябинск онлайн», первый в списке – картофель. В одном клубне содержится до 25% углеводов, которые дают человеку энергию.
Также в картошке содержится калий, который является одним из основных источников витамина С.
Сливочное масло тоже в некоторой степени полезно. В нём содержатся легкоусвояемые жирные кислоты, которые помогают выработать «хороший» холестерин.
Помимо этого, в масле имеется витамин D, токоферолы и каротин.
Кроме того, попкорн тоже содержит в себе долю полезности. Он очищает пищеварительный тракт и содержит большое количество витаминов группы B и клетчатки, что помогает в борьбе с ожирением.
Чуть менее полезно мороженое, но оно помогает утолить голод, что позволит не набрать вес, но тут главное не переусердствовать.
Ну и наконец майонез. Его принято считать лидером по вредности, но если его изготовить самим, то всё поменяется. В этом продукте куча витаминов A, D, E, K, PP, С, а также группы B, что позволяет нормализовать обмен веществ в организме.