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Пять продуктов, которые не так вредны, как может показаться на первый взгляд

Как пишет «Челябинск онлайн», первый в списке – картофель. В одном клубне содержится до 25% углеводов, которые дают человеку энергию.

Пять продуктов, которые не так вредны, как может показаться
© Runews24

Также в картошке содержится калий, который является одним из основных источников витамина С.

Сливочное масло тоже в некоторой степени полезно. В нём содержатся легкоусвояемые жирные кислоты, которые помогают выработать «хороший» холестерин.

Помимо этого, в масле имеется витамин D, токоферолы и каротин.

Кроме того, попкорн тоже содержит в себе долю полезности. Он очищает пищеварительный тракт и содержит большое количество витаминов группы B и клетчатки, что помогает в борьбе с ожирением.

Чуть менее полезно мороженое, но оно помогает утолить голод, что позволит не набрать вес, но тут главное не переусердствовать.

Ну и наконец майонез. Его принято считать лидером по вредности, но если его изготовить самим, то всё поменяется. В этом продукте куча витаминов A, D, E, K, PP, С, а также группы B, что позволяет нормализовать обмен веществ в организме.

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