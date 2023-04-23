Для вкусного воскресенья: готовим яблочный пирог с миндальной корочкой
Согласитесь, что яблочная выпечка обладает особой магией — ее аромат возвращает нас в детство и манит собраться семейным кругом. Предлагаем прекрасный рецепта пирога с миндальной корочкой, эта выпечка западет вам в сердце.
Ингредиеты:
Для основы:
- молоко — 90 мл
- мука — 60 г
- разрыхлитель — 10 г
- растительное масло — 2 ст. л.
- сахар — 60 г
- коньяк — 1 ст. л.
- яйца куриные — 2 шт
- яблоки — 4 шт
Для миндальной корочки:
- сливочное масло — 40 г
- сахар — 80 г
- яйца куриные — 1 шт
- миндальные лепестки — 3 ст. л.
Процесс приготовления:
Смешать муку, сахар, разрыхлитель. Яйца слегка взбить венчиком и вылить в смесь муки с сахаром. Затем добавить молоко и все хорошо размешать. Добавить в тесто растительное масло и коньяк. Хорошо взбить тесто миксером до образования пузырьков.
Яблоки очистить, убрать сердцевины и нарезать тонкими пластинками, это обязательно, иначе не получится нужная структура разреза.
Перекладываем нарезанные яблоки в тесто. Теста почти не будет видно, оно должно равномерно распределиться между кусочками яблок.
Форму диаметром 20 см (разъемную, укрепить дно фольгой) застелить бумагой для выпечки и вылить тесто с яблоками.
Выпекать в разогретой духовке 25–30 минут при температуре 200°C. Пирог готов, когда на ощупь он достаточно твердый.
Пока пирог печется, готовим миндальную корочку.Яйцо взбить в белую пену с сахаром, затем добавить растопленное сливочное масло и еще раз взбить, залить этой смесью еще горячий пирог.
Сверху посыпать лепестками миндаля и 1 ст. л. сахара.
Поставить еще на 10–15 минут в духовку при температуре 200°C и выпекать до золотистой корочки.
Как бы не было трудно, пирог нужно полностью охладить и только потом извлечь из формы, или же, как вариант, подавать прямо в форме. Он очень вкусен именно в холодном виде. Теплый он может иметь привкус яиц. А еще вкуснее пирог становится на следующий день. При подаче можно полить карамелью.