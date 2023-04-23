Для вкусного воскресенья: готовим яблочный пирог с миндальной корочкой

Согласитесь, что яблочная выпечка обладает особой магией — ее аромат возвращает нас в детство и манит собраться семейным кругом. Предлагаем прекрасный рецепта пирога с миндальной корочкой, эта выпечка западет вам в сердце.

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Ингредиеты:

Для основы: молоко — 90 мл

мука — 60 г

разрыхлитель — 10 г

растительное масло — 2 ст. л.

сахар — 60 г

коньяк — 1 ст. л.

яйца куриные — 2 шт

яблоки — 4 шт

Для миндальной корочки: сливочное масло — 40 г

сахар — 80 г

яйца куриные — 1 шт

миндальные лепестки — 3 ст. л.

Процесс приготовления:

Смешать муку, сахар, разрыхлитель. Яйца слегка взбить венчиком и вылить в смесь муки с сахаром. Затем добавить молоко и все хорошо размешать. Добавить в тесто растительное масло и коньяк. Хорошо взбить тесто миксером до образования пузырьков.

Яблоки очистить, убрать сердцевины и нарезать тонкими пластинками, это обязательно, иначе не получится нужная структура разреза.

Перекладываем нарезанные яблоки в тесто. Теста почти не будет видно, оно должно равномерно распределиться между кусочками яблок.

Форму диаметром 20 см (разъемную, укрепить дно фольгой) застелить бумагой для выпечки и вылить тесто с яблоками.

Выпекать в разогретой духовке 25–30 минут при температуре 200°C. Пирог готов, когда на ощупь он достаточно твердый.

Пока пирог печется, готовим миндальную корочку.Яйцо взбить в белую пену с сахаром, затем добавить растопленное сливочное масло и еще раз взбить, залить этой смесью еще горячий пирог.

Сверху посыпать лепестками миндаля и 1 ст. л. сахара.

Поставить еще на 10–15 минут в духовку при температуре 200°C и выпекать до золотистой корочки.