Эксперт объяснила, как выявить испорченное вино

На испортившийся продукт укажет более темный цвет напитка. Также низкое качество вина можно определить по горькому послевкусию.

«Во вкусе тоже чувствуется плоскость, а в послевкусии может атаковать неуместная горчинка», — приводит слова специалиста агентство «Прайм».

Вино может испортиться из-за несоблюдения условий транспортировки. Кроме того, качество напитка может ухудшиться, если он длительное время простоит на улице при высокой температуре. Также на вкус напитка негативно влияет избыток кислорода.