Эксперт объяснила, как выявить испорченное вино

Существуют два простых способа, которые помогут определить испорченное вино. Их раскрыла эксперт виноторговой компании Fortwine Кристина Монкус.
На испортившийся продукт укажет более темный цвет напитка. Также низкое качество вина можно определить по горькому послевкусию.
«Во вкусе тоже чувствуется плоскость, а в послевкусии может атаковать неуместная горчинка», — приводит слова специалиста агентство «Прайм».
Вино может испортиться из-за несоблюдения условий транспортировки. Кроме того, качество напитка может ухудшиться, если он длительное время простоит на улице при высокой температуре. Также на вкус напитка негативно влияет избыток кислорода.