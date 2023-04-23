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36 минут назад

Эксперт Fortwine Монкус объяснила, как выявить испорченное вино по двум признакам

Слово и Дело

Существуют два простых способа, которые помогут определить испорченное вино. Их раскрыла эксперт виноторговой компании Fortwine Кристина Монкус.

Эксперт объяснила, как выявить испорченное вино
Фото: Слово и делоСлово и дело

На испортившийся продукт укажет более темный цвет напитка. Также низкое качество вина можно определить по горькому послевкусию.

«Во вкусе тоже чувствуется плоскость, а в послевкусии может атаковать неуместная горчинка», — приводит слова специалиста агентство «Прайм».

Вино может испортиться из-за несоблюдения условий транспортировки. Кроме того, качество напитка может ухудшиться, если он длительное время простоит на улице при высокой температуре. Также на вкус напитка негативно влияет избыток кислорода.

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