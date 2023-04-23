Какой рис выбрать для плова
Плов – уникальное блюдо, популярное среди разных народов. Его можно найти в меню многих кафе и ресторанов, однако секреты идеального блюда знают далеко не все. Как правило основное внимание при приготовлении уделяют мясу и специям, но подобрать правильный рис – не менее важный критерий успешного результата.
В этом материале "Рамблер" расскажет, какой рис лучше всего подойдет для приготовления плова.
Одно из самых важных правил – рис должен получиться рассыпчатым. Для этого важно выбрать правильный сорт, хорошо его промыть и подобрать верное соотношение крупы с водой.
Басмати
Длиннозерный чуть прозрачный и тонкий рис Басмати идеально подойдет практически для всех видов плова. Даже для узбекского, если верно его приготовить. В готовом плове этот вид рисовой крупы раскрывается чуть сладким ореховым вкусом и ароматом.
Учитывайте, что при варке Басмати увеличится до двух с половиной раз в объеме.
Девзира
Рис, произрастающий в Киргизии и, что очевидно, идеально подходящий для приготовления узбекского плова. Этот рис является нешлифованным, потому зерна имеют чуть темный оттенок, также они шершавые и неровные. Такая крупа идеально впитывает в себя специи, еще ярче раскрывая вкус и аромат блюда. В Девзире самая большая концентрация полезных веществ, но будьте готовы к тому, что варить его придется дольше обычного.
Аланга
Этот вид риса довольно крахмалистый, потому особенно важным пунктом будет его тщательная промывка холодной водой, после чего рис следует хорошо просушить. Если этого не сделать, из-за большого количества крахмала рис может склеиться. Он обладает прекрасными свойствами впитывания в себя бульона и жира, потому плов с ним получится очень ароматным и сочным.