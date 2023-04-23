Какой рис выбрать для плова

Плов – уникальное блюдо, популярное среди разных народов. Его можно найти в меню многих кафе и ресторанов, однако секреты идеального блюда знают далеко не все. Как правило основное внимание при приготовлении уделяют мясу и специям, но подобрать правильный рис – не менее важный критерий успешного результата.

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В этом материале "Рамблер" расскажет, какой рис лучше всего подойдет для приготовления плова.

Одно из самых важных правил – рис должен получиться рассыпчатым. Для этого важно выбрать правильный сорт, хорошо его промыть и подобрать верное соотношение крупы с водой.

Басмати

Длиннозерный чуть прозрачный и тонкий рис Басмати идеально подойдет практически для всех видов плова. Даже для узбекского, если верно его приготовить. В готовом плове этот вид рисовой крупы раскрывается чуть сладким ореховым вкусом и ароматом.

Учитывайте, что при варке Басмати увеличится до двух с половиной раз в объеме.

Девзира

Рис, произрастающий в Киргизии и, что очевидно, идеально подходящий для приготовления узбекского плова. Этот рис является нешлифованным, потому зерна имеют чуть темный оттенок, также они шершавые и неровные. Такая крупа идеально впитывает в себя специи, еще ярче раскрывая вкус и аромат блюда. В Девзире самая большая концентрация полезных веществ, но будьте готовы к тому, что варить его придется дольше обычного.

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