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3 часа назад

Гастроэнтеролог рассказал о вреде употребления большого количества шашлыка

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Употребление шашлыка в больших количествах может негативно отразиться на здоровье человека, например привести к перееданию. Об этом сообщает Daily Moscow, ссылаясь на врача-гастроэнтеролога АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктора медицинских наук Владимира Неронова.

По его словам, больше всего при переедании страдают органы пищеварения — поджелудочная железа, печень, желудок. В толстом кишечнике может произойти обострение колита, дивертикулита или геморроя.

Следует снять тяжесть в животе в случае переедания. В этом помогут ферменты — панкреатин, мезим, фестал, креон.

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