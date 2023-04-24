Употребление шашлыка в больших количествах может негативно отразиться на здоровье человека, например привести к перееданию. Об этом сообщает Daily Moscow, ссылаясь на врача-гастроэнтеролога АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктора медицинских наук Владимира Неронова.

По его словам, больше всего при переедании страдают органы пищеварения — поджелудочная железа, печень, желудок. В толстом кишечнике может произойти обострение колита, дивертикулита или геморроя.