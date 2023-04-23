Ливанские врачи рассказали, чем полезен сок из сельдерея

Сок из сельдерея относится к числу наиболее полезных для здоровья напитков. Такое мнение выразили врачи в беседе с изданием Al Mayadeen. Они рассказали, какими свойствами обладает этот сок.

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Медицинские специалисты утверждают, что сельдерей содержит в себе множество полезных веществ, в том числе витамины А, С и К. Кроме того, сок сельдерея является источником клетчатки, калия, фолиевой кислоты и флавоноидов, замедляющих рост раковых клеток. Сельдерей также считается полезным для мужчин, заявили ливанские врачи. По их словам, он способствует повышению потенции, что обусловлено наличием антиоксидантов в их составе.