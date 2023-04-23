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Пять продуктов, которые кажутся полезными, но при этом могут повысить кровяное давление

Ни для кого не секрет, что из-за неправильного питания может повыситься давление. Однако некоторые продукты, которые позиционируются как здоровые, тоже могут навредить вам.

Пять продуктов, которые могут повысить кровяное давление
© Ferra.ru

Диетолог Роб Хобсон назвал пять продуктов, от которых лучше держаться подальше, если вы опасаетесь повышения давления.

Ферментированные продукты. Например, это кимчи. Такая пища содержит много полезных кишечных бактерий. Однако в одной порции кимчи может быть до 2 г соли, то есть 33% дневной нормы. Это может привести к повышению артериального давления.

Оливки. Это ещё один продукт, богатый солью. Несмотря на то что они содержат мононенасыщенные жиры, они всё равно могут способствовать повышению кровяного давления.

Суп. Часто они готовятся с использованием бульонов и других солёных ароматизаторов. Всё это может повысить содержание натрия. Особенно богаты натрием консервированные супы.

Кокосовое масло. В таком масле содержатся насыщенные жиры, которые повышают кровяное давление и уровень холестерина.

Фруктовый сок. Всё дело в большом количестве свободных сахаров в таких соках. Если их пить слишком много, то вы можете набрать вес, а это способствует увеличению риска повышения давления.

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