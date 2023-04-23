Пять продуктов, которые могут повысить кровяное давление

Пять продуктов, которые кажутся полезными, но при этом могут повысить кровяное давление
Ни для кого не секрет, что из-за неправильного питания может повыситься давление. Однако некоторые продукты, которые позиционируются как здоровые, тоже могут навредить вам.
Диетолог Роб Хобсон назвал пять продуктов, от которых лучше держаться подальше, если вы опасаетесь повышения давления.
Ферментированные продукты. Например, это кимчи. Такая пища содержит много полезных кишечных бактерий. Однако в одной порции кимчи может быть до 2 г соли, то есть 33% дневной нормы. Это может привести к повышению артериального давления.
Оливки. Это ещё один продукт, богатый солью. Несмотря на то что они содержат мононенасыщенные жиры, они всё равно могут способствовать повышению кровяного давления.
Суп. Часто они готовятся с использованием бульонов и других солёных ароматизаторов. Всё это может повысить содержание натрия. Особенно богаты натрием консервированные супы.
Кокосовое масло. В таком масле содержатся насыщенные жиры, которые повышают кровяное давление и уровень холестерина.
Фруктовый сок. Всё дело в большом количестве свободных сахаров в таких соках. Если их пить слишком много, то вы можете набрать вес, а это способствует увеличению риска повышения давления.