Диетолог Гинзбург поделился рецептом смузи для комфортного похудения

«Получается густой напиток. Его нужно пить маленькими глоточками перед едой или в паузах между приемами пищи. Можно взять его с собой на тренировку или в офис. Он обладает очень высокой сытностью и при этом весьма небольшой калорийностью. Он помогает улучшать контроль за питанием и худеть комфортно», — рассказал Гинзбург.