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Диетолог назвал людей, которым опасно есть мясо

Некоторым категориям людей противопоказано употреблять мясо, так как при определенных заболеваниях оно может усугубить ситуацию. В преддверии майских праздников нутрициолог, диетолог Ирина Писарева рассказала, для кого поедание шашлыка станет фатальной ошибкой.

Диетолог назвал людей, которым опасно есть мясо
© ФедералПресс

Специалист выделяет четыре заболевания, при которых стоит отказаться от мяса. В первую группу входят люди с нарушением обмена вещества, во вторую – с почечной недостаточностью, в третью – с повышенным холестерином, а в последнюю – с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам диетолога Ирины Писаревой, жирное мясо может ухудшить метаболизм, препятствовать оттоку мочевой кислоты. Его можно заменить на нежирные виды, например, говядину и птицу, однако перед этим следует проконсультироваться с врачом, передает издание Pravda.

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