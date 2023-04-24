Диетолог назвал людей, которым опасно есть мясо

Некоторым категориям людей противопоказано употреблять мясо, так как при определенных заболеваниях оно может усугубить ситуацию. В преддверии майских праздников нутрициолог, диетолог Ирина Писарева рассказала, для кого поедание шашлыка станет фатальной ошибкой.

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Специалист выделяет четыре заболевания, при которых стоит отказаться от мяса. В первую группу входят люди с нарушением обмена вещества, во вторую – с почечной недостаточностью, в третью – с повышенным холестерином, а в последнюю – с сердечно-сосудистыми заболеваниями.