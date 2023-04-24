Диетолог объяснила, кому не следует есть спаржу

«Норма клетчатки для человека – около 25 граммов в день, поэтому включение в рацион спаржи помогает восполнить этот дефицит. Кроме того, в этом продукте содержится много витаминов, в частности, витамин В9 и фолиевая кислота, которая помогает бороться с фолиевой дефицитной анемией. Также в спарже много витамина А, который является участником разных метаболических процессов, в частности, он улучшает состояние эпителия. Таким образом, мы будем иметь более крепкий иммунитет, а также красивую кожу без высыпаний и дерматитов», – объяснила Елена Игнатикова.