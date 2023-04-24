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Диетолог объяснила, кому не следует есть спаржу

Ранние побеги спаржи имеют приятный вкус, а также очень полезны для здоровья. Об этом рассказала радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. По ее мнению, употребление данного продукта помогает компенсировать дефицит клетчатки.

Диетолог объяснила, кому не следует есть спаржу
© Вести Подмосковья

«Норма клетчатки для человека – около 25 граммов в день, поэтому включение в рацион спаржи помогает восполнить этот дефицит. Кроме того, в этом продукте содержится много витаминов, в частности, витамин В9 и фолиевая кислота, которая помогает бороться с фолиевой дефицитной анемией. Также в спарже много витамина А, который является участником разных метаболических процессов, в частности, он улучшает состояние эпителия. Таким образом, мы будем иметь более крепкий иммунитет, а также красивую кожу без высыпаний и дерматитов», – объяснила Елена Игнатикова.

Но, несмотря на всю пользу спаржи, некоторым следует относиться к этому весеннему деликатесу с осторожностью. Например, тем людям, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, сказала диетолог.

«Людям, которые страдают синдромом раздраженного кишечника или какими-то воспалительными заболеваниями кишечника – это может быть язвенный колит, болезнь Крона – такой продукт не стоит включать в рацион. Употребление спаржи для них может обернуться болью и спазмами», – отметила Елена Игнатикова.

Питательные свойства спаржи сохраняются лишь при минимальной термической обработке, указала диетолог. Помимо прочего, рекомендуется обрезать плотные участки побегов.

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