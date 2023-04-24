$81.49-0.1389.35-0.11

Эксперт рассказала о пользе печеных яблок

Печеные яблоки универсальны и будут полезны каждому.

Эксперт рассказала о пользе печеных яблок
© Womanhit

Печеные яблоки положительно влияют на работу мозга и сердца, а также богаты витаминами. Об этом сообщила эксперт по питанию и кандидат медицинских наук Лия Гавашели «Газете.ру».

«Печеные яблоки универсальны и будут полезны каждому. Они богаты антиоксидантами, которые защищают организм от свободных радикалов и помогают предотвратить развитие многих заболеваний, включая рак», — рассказала эксперт.

Она добавила, что печеные яблоки богаты пектином, который, в свою очередь, является хорошим сорбентом.

«Попадая в кишечник, пектин превращается в гелеобразную жидкость и работает как сорбент. Он собирает все токсины и способствует „генеральной уборке“ в кишечнике, выводя все ядовитые вещества», — заявила врач.

По словам эксперта, такие яблоки содержат витамины группы B, железо, калий, магний и фосфор, укрепляющие кости и способствующие снижению риска развития сахарного диабета.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий