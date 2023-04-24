Полезно и доступно: чем заменить популярные суперфуды

В последнее время любители здорового питания стали чаще использовать в своей речи термин «суперфуд». Считается, что так называют продукты растительного происхождения, которые обладают большим запасом питательных веществ и полезных микроэлементов.

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В теории при их регулярном употреблении улучшается внешний вид и появляется бодрость. Тем не менее эта риторика постоянно сталкивается с критикой — специалисты отмечают, что до сих пор нет четкой классификации, как выделить суперфуд среди других продуктов, называя все уловкой маркетологов.

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В ВОЗ утверждают, что здоровым человека делает разнообразие еды и полноценное питание, а не определенные продукты. Поэтому популярным суперфудам можно подобрать замену, которую проще найти на полках российских магазинов. Редакция kleo.ru разбиралась, как можно заменить такие продукты на доступные без потери пользы.

Чем заменить популярные суперфуды: ягоды годжи, семена чиа и киноа

Знаменитые ягоды годжи в России известны как дереза обыкновенная. Иногда люди выращивают их у себя на огороде, но растение крайне тяжело переносит морозы. После созревания плоды сушат, добавляют в еду или заваривают чай. В 100 гр ягод содержится половина суточной нормы витамина C, две ежедневных дозы витамина A, а также около половины необходимого объема потребления железа в день. Их вкусовой заменой являются сушеные вишни, изюм или барбарис, а аналогичные полезные вещества есть в апельсинах, моркови и красной фасоли.

Второй популярный суперфуд — семена чиа, или шалфея испанского. Изначально их использовали, чтобы загущать жидкие продукты, но со временем стали добавлять и в другие блюда после замачивания. Они богаты клетчаткой, полиненасыщенными жирными кислотами, кальцием, магнием и фосфором. При приготовлении пищи их можно заменить желатином или агар-агаром, а в салатах — кунжутом.

Киноа также является продуктом, который известен своими питательными свойствами. Крупа родом из Южной Америки и близка по своей природе к лебеде и полбе. Ее употребляют в сваренном виде в качестве гарнира, чтобы получить большое количество фосфора и магния. Дополнительную ценность ей придает отсутствие глютена. Наилучшей заменой киноа считается гречка, которая содержит аналогичное количество магния. Фосфор также есть в рыбе.

Суперфуды: инструкция к употреблению

Несмотря на все достоинства, такие продукты могут и негативно влиять на здоровье человека. К примеру, не рекомендуется часто употреблять морские водоросли, — спирулину и хлореллу — поскольку в них содержатся вредные токсины, которые накапливаются в организме. Не самыми полезными считаются и сырые семена какао из-за своей способности провоцировать развитие сердечно-сосудистых болезней.