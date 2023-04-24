Замороженные фрукты и овощи лучше сохраняют полезные вещества

Ученые из Университета Рединга в Великобритании пришли к выводу, что замороженные фрукты и овощи могут быть не только такими же питательными, как свежие, но в некоторых случаях даже более. Об этом можно прочитать в издании The Conversation.

© Depositphotos

По словам экспертов, замороженные фрукты лучше сохраняют питательные вещества, так как перед заморозкой фрукты бланшируют, кратковременно подвергают воздействию кипятка или пара, что прекращает действие окисляющих ферментов, предотвращая потерю полезных элементов. Также при заморозке в продуктах застывают все жидкости, что замедляет химические реакции и предотвращает потерю таких важных веществ, как витамин С, полифенолы и некоторые антиоксиданты.

По словам нутрициологов, замороженная черника содержит столько же или даже больше полезных элементов, чем свежие ягоды. То же самое относится к горошку и брокколи. Ученые объяснили, что полифенолы, содержащиеся во фруктах и овощах, лучше сохраняются при замораживании.