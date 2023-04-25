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По-весеннему прекрасные: готовим шпинатные блинчики

Скоро на прилавках появится первая зелень, в том числе и молодой шпинат. Чем не повод разнообразить привычные блины, сделав их невероятно весенними и красивыми? Записывайте рецепт, чтобы в нужный момент он оказался под рукой.

По-весеннему прекрасные: готовим шпинатные блинчики
© Eva.ru
Ингредиенты:
  • 60 г листьев шпината
  • 25 г оливкового масла
  • 2 яйца
  • 1/3 ч. л. соли
  • 200 мл молока
  • 50 мл горячей воды
  • 150 г муки
Процесс приготовления:
  • Листья шпината и масло смолоть в блендере в пюре.
  • Яйца взбить с солью, влить молоко, не переставая перемешивать, и затем кипяток.
  • Постепенно всыпать муку, продолжая перемешивать, до однородности теста.
  • Испечь блины. Их можно начинить любой начинкой к завтраку или обеду.
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