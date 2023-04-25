По-весеннему прекрасные: готовим шпинатные блинчики
Скоро на прилавках появится первая зелень, в том числе и молодой шпинат. Чем не повод разнообразить привычные блины, сделав их невероятно весенними и красивыми? Записывайте рецепт, чтобы в нужный момент он оказался под рукой.
Ингредиенты:
- 60 г листьев шпината
- 25 г оливкового масла
- 2 яйца
- 1/3 ч. л. соли
- 200 мл молока
- 50 мл горячей воды
- 150 г муки
Процесс приготовления:
- Листья шпината и масло смолоть в блендере в пюре.
- Яйца взбить с солью, влить молоко, не переставая перемешивать, и затем кипяток.
- Постепенно всыпать муку, продолжая перемешивать, до однородности теста.
- Испечь блины. Их можно начинить любой начинкой к завтраку или обеду.