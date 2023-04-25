Роллы из «Сельди под шубой»: как готовят японские блюда в Казахстане

Тренд на азиатскую кухню во всех странах мира очевиден и не прекращается. Сезон суши, роллов, мисо-супов, лапши удон, блюд с курицей под соусом терияки не заканчивается. Большие и малые заведения в любое время суток готовы предложить посетителям меню с самыми разнообразными яствами японской, китайской, корейской, вьетнамской кухонь. От этой колоритной моды в гастрономическом мире не отстает и Казахстан. Мы поговорили с суши-шефом одного из алматинских заведений национальной японской кухни и выяснили, почему все так любят эту еду.

Фото: Мир24 Мир24

Мир азиатской кухни многообразен. Перечислять блюда можно бесконечно. Но согласитесь, первое, что приходит в голову, когда мы слышим словосочетание «японская кухня», это – суши. Они являются самыми популярными. Тут же рядом с ними в меню ресторанов можно увидеть «роллы». В чем разница между ними? По сути, суши – это небольшая порция риса, который сверху прикрывают нарезкой из рыбы, а роллы – это разновидность суши. Роллы представляют собой рулет, который приготовлен из водорослей нори, риса и самой разнообразной начинки. Рулет заворачивают с помощью циновки. Любителей и роллов, и суши на сегодняшний день хватает.

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«Сегодня суши и роллы являются для большинства потребителей трендом. Японская кухня сегодня в моде. Суши заказывают на дом через доставку, в ресторанах, в кафе. Для этого не обязательно идти в заведения, где преобладают блюда из азиатской кухни. В нынешнее время в меню любого места общественного питания можно найти суши. Это вкусно, питательно, сытно и быстро. Вдобавок, суши – это не только красная рыба и рис. Это стандартные ингредиенты. Суши можно готовить из чего угодно. Даже из мяса: говядина, свинина. Начинка может быть любой, употреблять их можно с чем угодно. Фрукты, овощи. Все, что можно съесть», – рассказала шеф-повар Карлыгаш Саттарова.

«Повар на свой вкус может использовать при приготовлении суши или роллов самые различные начинки. В их составе теперь часто используются не только сырые, но и обработанные, маринованные морепродукты», – добавила сушист.

Традиционное блюдо страны восходящего солнца в приготовлении зависит от индивидуальных предпочтений.

«По сути – сегодня и суши, и роллы являются одним блюдом. Но именно роллы имеют более разнообразную начинку. Плюс роллы готовить несколько сложнее, но интереснее. По листу нори необходимо распределить рис и уложить на него любую начинку. Далее с помощью циновки скрутить все в рулеты», – добавила кулинар.

Суши бывают овощными, мясными, сладкими. Есть и такие, которые создают в виде всем знакомого салата «Сельдь под шубой».

«Для владельцев кафе и ресторанов суши являются высоко маржинальным продуктом. Именно поэтому сегодня идет активная продажа суши. Вы даже можете зайти в любой супермаркет и увидеть там в продаже готовые роллы или суши. Кстати, там же можно сегодня найти и все ингредиенты для приготовления этого блюда в домашних условиях на своей кухне. Что обычно покупают? Нори, рис, авокадо, зеленый лук, огурец, сладкий перец, морепродукты. Можно и без них. Опять-таки повторюсь, в это блюдо можно добавлять все что угодно. Можно вместо лосося купить сельдь. Получится не менее вкусно», – советует Карлыгаш.

Часто в ресторане заказывают суши из лосося с картофелем пай. Также внутрь добавляют рис, снежный краб и трюфельный соус. К блюду можно также подать соевый соус и васаби.

Основным ингредиентом суши или роллов, по словам повара, является рис. Карлыгаш признается, его она любит. Большинство кулинаров японскую кухню представить без риса не могут. По этой причине его она добавляет в свои рецепты часто и считает суши, сделанные на основе риса, исключительными и самыми вкусными.

Приготовление риса для этого блюда имеет особый ритуал. В основном, он должен быть круглозерным и белым, перед приготовлением крупу необходимо тщательно промыть. Тогда рис после варки получается рассыпчатым.

Также в приготовлении суши важна циновка. Это плотная пленка из соломы.

С помощью циновки делают рулеты, когда готовят суши.