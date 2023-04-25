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Чем заправить салат? Врач назвала самые полезные варианты

Многие люди, которые встают на путь правильного питания, задаются вопросом, чем заправить салат. Понятно, что привычный майонез уже не подходит. А чем же его заменить? Об этом рассказала эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова. Врач составила свой рейтинг полезных заправок, в который вошли известные нам «соусы».

Чем заправить салат: врач назвала самые полезные варианты
© Секрет фирмы

Прежде всего Павлова порекомендовала заправлять салаты лимонным соком, потому что он не только даёт блюду любопытный вкус, но и снижает конечные продукты гликирования. Эти вредные вещества появляются в салате, если добавить в него морепродукты, сыры, маринованные грибы, яйцо и мясо.

Что такое конечные продукты гликирования?

Второе место в рейтинге занимает оливковое масло. Всё из-за того, что оно богато полиненасыщенными жирными кислотами (особенно омега-3), которые дают противовоспалительный эффект. Это важно для сердца и сосудов, объяснила специалист.

Тройку лидеров замыкает бальзамический уксус или соус. Такая заправка также уменьшает количество конечных продуктов гликирования. Однако ещё она снижает и некоторые полезные вещества в организме.

«Всё-таки уксус — токсическое вещество для нашей печени», — отметила Павлова.

Ранее главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова назвала три главных принципа здорового питания. По её словам, многие люди сталкиваются с большими проблемами, поскольку пренебрегают этими правилами. Стародубова заявила, что нужно съедать 400 г овощей, зелени, фруктов и ягод каждый день.

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