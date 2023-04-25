Названа специя, которая вызывает зависимость

Пищевая соль способна вызывать особый вид зависимости, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

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По данным ВОЗ, людям рекомендуется употреблять не более пяти граммов соли в сутки. Однако, заявила эксперт, граждане РФ превышают эту норму почти в два раза.

Диетолог подчеркнула, что речь идет о вкусовой зависимости, а не о химической, как это обычно бывает с никотином и алкоголем.

"То есть человеку начинает нравиться только соленая еда, ее вкус кажется ему оптимальным и приятным. А еда с малым содержанием этой специи вызывает желание досолить ее, чтобы получить привычный вкус", – отметила Круглова в эфире радио Sputnik.

Диетолог рекомендовала изменить свой рацион и постепенно снижать количество соли в нем. Резкий отказ принесет дискомфорт, поэтому в данном вопросе следует действовать постепенно. Для этого необходимо покупать продукты с низким содержанием соли.