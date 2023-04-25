О чем говорит разный цвет желтков

У одних яиц желтки ярко-оранжевого цвета, в то время как у других – бледно-желтого. Многие хозяйки уверены, что насыщенный цвет желтка указывает на качество яиц. Но так ли это на самом деле? Разбирался "Рамблер".

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Птицеводческая промышленность во всем мире использует DSM YolkFan — шкалу из 16 цветов яичного желтка.

Важно отметить, что питательность яиц не зависит от цвета желтка. Питательность яиц одинакова вне зависимости от их цвета.

На самом деле интенсивность цвета указывает на здоровье птицы и качество корма, который ей давали. Самый яркий, золотисто-оранжевый цвет желтка получается, когда куриц кормят кукурузой ярких оттенков, люцерной, паприкой и лепестками настурции.

При этом эксперты отмечают, что цвет желтка не влияет на вкус яиц. Но все же фермерские яйца с желтками любых цветов будут вкуснее промышленных с оранжевыми желтками.