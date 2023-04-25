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Как правильно выбрать грибы весной

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о начале весеннего сезона грибов, а также рассказали, как правильно их выбирать.

Как правильно выбрать грибы весной
© unsplash.com

По словам экспертов, весна - время сморчков, шампиньонов, вешенок и остальных сезонных грибов. Однако каждый год из-за них происходит много отравлений.

Специалисты отметили: людям не хватает знаний о названиях видов грибов и технологии их переработки. Из-за того, что люди едят несъедобные грибы, они зачастую попадают в больницу с пищевым отравлением.

Еще часто причиной заболеваний становится покупка грибов "с рук". Таким продуктом тоже можно отравиться, в крайнем случае это приведёт к летальному исходу, так как происхождение грибов неизвестно, а собрать их могли в потенциально опасных местах. При этом все грибы легко впитывают вредные вещества. Даже съедобные, которые росли недалеко от трасс, помоек или действующих фабрик, могут нести опасность для здоровья и жизни потребителей.

Эксперты предупреждают, что и в магазине тоже следует тщательно подойти к выбору грибов. Особенно это касается шампиньонов.

В Роспотребнадзоре рекомендуют в первую очередь выбирать вкусные и безопасные шампиньоны по цвету. Гриб должен быть белым, бежевым или буроватым. К примеру, очень темные грибы - перезревшие.

Далее гриб нужно потрогать. На нем не должно оставаться вмятин, если придавить шляпку пальцем. При этом если сам гриб мягкий, то есть его уже нельзя, так как он начал гнить. Кроме того, шампиньон должен быть нескользким и невлажным, а еще без постороннего запаха.

Эксперты напоминают, что при отравлении нужно немедленно обратиться за помощью к врачу.

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