Самые странные деликатесы мира

Рискнули бы вы это попробовать?

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Деликатесы из разных стран становятся таким же национальным достоянием, как произведения искусства или архитектуры. Невозможно отказаться от порции паэльи в Испании или тарелки пасты в Италии.

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Но далеко не все мировые деликатесы столь же аппетитные и привлекательные, некоторые национальные блюда для жителей других стран выглядят, мягко говоря, странно.

Касу Марцу

Даже настоящих ценителей сыра поражает этот сорт из Сардинии. Касу марцу был однажды запрещен европейским пищевым союзом, но позже запрет сняли, ведь этот сыр — традиционное наследие.

Итак, что же делает это блюдо таким особенным и в то же время отвратительным?

Дело в том, что для его изготовления в головку привычного сыра с нарушенной корочкой подселяют специальных сырных мух. Они откладывают в продукт личинки, которые начинают размножаться и ферментировать мякоть. Когда сыр разрезают, он кишит личинками, которые начинают прыгать на высоту до 15 см, грозясь попасть в глаза.

Вилакоче

Тако, сальса и другие аппетитные мексиканские блюда известны по всему миру. Но вилакоче пределы страны не покинуло, наслаждаются странным деликатесом только мексиканцы. Итак, вилакоче — это грибковое заболевание на кукурузе, которое поражает початок. Глобулы сероватого цвета выглядят странно, но мексиканцы уверяют, что наросты на плодах обладают приятным вкусом, напоминающим трюфель. Его используют в салатах и супах.

Столетние яйца

Любите омлет на завтрак или салаты с яйцом пашот? А как насчет тысячелетних яиц, которые так любят в Китае? Для их приготовления в большой чан наполняют черным чаем, добавляют соль, известь и свежий древесный пепел, и оставляют его греться в течение ночи. В эту смесь погружают яйца на несколько месяцев, чтобы они ферментировались и набрались весьма странного вкуса. Когда продукт готов, белок превращается в желе, становится янтарным, а желток приобретает зеленый или черный цвет и жесткость. Яйца пахнут аммиаком и выглядят весьма специфично, но в Китае от такой закуски в восторге.

Свиная кровь

В Венгрии во время забивания свиньи кровь сливают и жарят с чесноком и травами, подают с картофелем или хлебом. Для приезжих такая закуска выглядит странно, но жители страны от такого сочетания в восторге.

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