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43 минуты назад

В консервированных овощах и фруктах мало витаминов

Вести Подмосковья

Консервированные овощи и фрукты лучше употреблять в первой половине дня. Об этом в ходе разговора с изданием Life сообщила врач-терапевт и диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

В консервированных овощах и фруктах мало витаминов
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Она отметила, что овощи и фрукты богаты витамином С, но при термической обработке витамин из них выходит. Кроме того, по ее словам, в овощах и фруктах содержится много калия, который оказывает мягкое мочегонное действие и помогает избавиться от отеков. А при консервации добавляют много поваренной соли, которая наоборот задерживает в организме воду.

При этом, как отметила диетолог, клетчатка в консервированных овощах сохраняется.

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