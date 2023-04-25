В консервированных овощах и фруктах мало витаминов

Консервированные овощи и фрукты лучше употреблять в первой половине дня. Об этом в ходе разговора с изданием Life сообщила врач-терапевт и диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

Она отметила, что овощи и фрукты богаты витамином С, но при термической обработке витамин из них выходит. Кроме того, по ее словам, в овощах и фруктах содержится много калия, который оказывает мягкое мочегонное действие и помогает избавиться от отеков. А при консервации добавляют много поваренной соли, которая наоборот задерживает в организме воду.