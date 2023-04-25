Виды кофе: сорта, степени обжарки и методы приготовления

Нельзя просто так прийти в кофейню и взять кофе, и чем больше позиций в меню, тем сложнее это делать. Если кофейня хорошая, то бариста обязательно у вас спросит, какие виды кофе вы предпочитаете, какая степень обжарки вам нравится, каким образом заварить и так далее.

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«Рамблер» рассказывает, что нужно знать, чтобы без труда ориентироваться во всем многообразии кофе, как его выбрать и как приготовить идеальный для вас напиток.

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Сколько видов кофе существует

В природе произрастает более 90 видов растений, которые относятся к роду кофе. Но лишь четыре из них культивируются человеком и всего два встречаются в продаже по всему миру.

Арабика

Самый известный, популярный, любимый многими вид кофе. Арабика оказалось так хороша, что люди вывели очень много сортов этого вида кофе. Своим названием вид обязан Аравийскому полуострову, где люди начали его выращивать в четырнадцатом веке.

Робуста

Если в арабике больше кислинки и даже сладости, то робуста имеет более насыщенный кофейный вкус и даже немного горчит. Но именно за это люди и любят этот вид кофе. В робусте в два раза больше кофеина, чем в арабике. А еще ее гораздо легче выращивать, но этот жирный плюс актуален в большей степени для фермеров, а не любителей кофе. Часто в продаже можно встретить смеси кофе, если вы цените кофе в первую очередь за кофеин и бодрость, которую он дает, выбирайте смеси с содержанием не менее 30 процентов робусты.

Либерика

Однажды попробовав либерику, вы не забудете ее аромат и вкус никогда. Но кофе из либерики варят и пьют в основном там, где она растет, например, в Малайзии. А еще из либерики производят кофейные эссенции для кондитерской индустрии.

Эксцельза

Еще один вид кофе, который практически не встречается в свободной продаже. Дерево растет в Африке и Юго-Восточной Азии, отличается хорошей выносливостью и обладает отменным фруктовым вкусом с выраженной кислинкой. Иногда этот вид кофе добавляют в смеси с арабикой.

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Какие бывают сорта кофе

Большинство сортов выведено на основе арабики или робусты. Один и тот же сорт может отличаться по вкусу в зависимости от места и условий выращивания.

Типика – довольно прихотливый сорт, к которому относятся Ямайка Блу Маунтин, Гватемала, Плума Идальго, Суматра, Кент, Ява и масса других. Типика не горчит.

Бурбон – отличается более выраженным фруктовым вкусом, относится к виду арабика, на упаковке ищите надписи: Ибаири, Джексон, Аруша, Желтый, Красный, Оранжевый, Розовый Бурбоны.

Мокка – этот сорт образовался без участия человека, просто так получилось. Зернышки небольшие, а вкус пряный и немного острый.

Марагоджип – этот сорт имеет яркий шоколадный вкус и отличается очень крупными зернами.

Как правильно выбрать кофе

Здесь полагаться нужно только на свой вкус –искать, пробовать, снова искать и так до тех пор, пока не найдете идеальный кофе. Но нужно обязательно знать, что же вы ищите.

Моносорт или бленд

С моносортами – все предельно ясно. Читаете название на упаковке, пробуете и решаете, будете ли покупать его еще. Кофейные бленды составляются на основе разных сортов. Их минус в том, что некоторые бленды живут на рынке недолго. Во-первых, производители могут чаще выпускать новинки, а во-вторых, иногда просто невозможно повторить вкус бленда из-за другой партии сырья.

Способ обработки кофе

Обычно на упаковках не указывают эту информацию, но если вы берете кофе у местного обжарщика, то вы вполне можете задать этот вопрос.

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Всего существуют четыре способа обработки кофе:

Сухая (натуральная) обработка – самый простой и дешевый способ. Кофейные ягоды рассыпаются на бетонном или кирпичном полу, сушатся на солнце, а когда оболочка полностью высохнет и сморщится, ее счищают и получают зерно. Важно, чтобы кофе не сушили на земле, иначе вместо фруктового вкуса, появится землистый. Мытая обработка – на специальном оборудовании зерна освобождают от мякоти, оставляя клейкую оболочку, затем пару дней ферментируют, после чего промывают и сушат. Вкус у такого кофе более яркий. Хани (полумытая обработка) – здесь нет единой технологии, но суть в сочетании естественной сушки и промывания. Воды при этом способе расходуется меньше. Вет-халлинг – при этом способе полностью удаляются все оболочки и производится быстрая сушка.

Способ обжарки

Это довольно-таки творческий процесс, и если вы берете кофе у местных обжарщиков, то они вам наверняка расскажут обо всех тонкостях процесса. Считается, что после обжарки кофе нужно употребить в течение месяца. Но если вы выбираете кофе в обычном магазине вам нужно знать, что обжарка бывает трех видов:

Светлая – до первого треска, зерна приобретают светло-коричневый оттенок,

Средняя – происходит при температуре от 210 до 255 градусов, зерна шоколадного цвета.

Темная – кофе обжаривается при температуре от 230 до 250 градусов, на зернах появляются даже капельки масла, а во вкусе появляется больше горчинки.

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Степень помола

В зависимости от того, каким образом вы предпочитаете заваривать кофе:

Тонкий помол – для тех, кто спешит и хочет просто налить кипяток в чашку, также подходит для варки в турке или джезве,

Средний помол – для приготовления кофе в кофемашине и гейзерной кофеварке.

Крупный помол – для френч-пресса.

Методы приготовления кофе

Все методы можно разделить на две группы:

Классика – в кофемашине,

Альтернатива – все остальные способы.

В кофемашине делают эспрессо, на основе которого уже готовят классические напитки:

Американо – эспрессо, в который добавили 90 миллилитров воды вместо тридцати,

Лунго – эспрессо, который готовится медленнее и с большим количеством воды,

Ристретто – эспрессо с минимальным количеством воды от 15 до 20 миллилитров,

Капучино – эспрессо с молоком, взбитым в пенку,

Латте – тот же эспрессо, но кофе добавляется в молоко, а не молоко в кофе, как в случае с капучино,

Раф – эспрессо со сливками и сиропами,

Макиато – эспрессо с молоком, которое в кофе добавили ложками,

Гляссе и аффогато – эспрессо с мороженым, в первом случае мороженое кладут в кофе, во втором – наоборот,

Кофе кон-панна – эспрессо с шапкой из взбитых сливок. Похоже делается и кофе по-венски.

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Способы приготовления кофе без использования кофемашины получили название альтернативных. Как еще можно приготовить кофе:

в джезве – традиционный способ для приготовления кофе дома, джезву еще называют туркой, так как Россию этот вид посуда появился благодаря русско-турецким войнам,

во френч-прессе,

в гейзерной кофеварке,

в кемексе – сосуде, похожем на колбу,

в пуровере – чашке-воронке, которая идет в комплекте с одноразовыми или многоразовым фильтрами, через которые проливается вода.