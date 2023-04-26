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Диетолог перечислила напрасно считающиеся вредными продукты

По мнению диетолога Елены Соломатиной, есть целый ряд популярных продуктов, которые не причиняют вреда здоровью и напрасно считаются вредными. Некоторые из них она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Диетолог перечислила напрасно считающиеся вредными продукты
© Lenta.ru

В частности, Соломатина советует не отказываться от сала. Если есть его с овощами по паре тонких кусочков в день, это может быть полезно для здоровья.

«В подкожном сале содержатся элементы, снижающие уровень воспаления. А именно воспаление является причиной развития атеросклероза», — объяснила она.

В небольшом количестве, добавила Соломатина, можно употреблять в пищу сливочное масло, сметану, яйца, кофе и шоколад.

«Чем темнее шоколад, тем он полезнее. А какао-бобы содержат большое количество антиоксидантов, которые улучшают работу сердца и тормозят старение», — сказала она.

Не стоит, по мнению Соломаиной, отказываться от хлеба и макарон.

«Употребление цельнозернового хлеба в небольшом количестве снижает аппетит и общий объем съеденной за день пищи. Макароны лучше немного не доводить до полной готовности и подавать с овощами — в этом случае они менее вредны», — объяснила она.

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