Как выбрать креветки
Эксперты Роскачества вместе со специалистом в этой области Светланой Кротковой рассказали, как что означают цифры на упаковке креветок, на что обратить внимание при их выборе, а также есть ли в стране охлажденные креветки.
По словам экспертов, креветки продаются по калибрам. Он означает не сантиметры, а количество штук в килограмме. Чем больше цифра, тем мельче креветка.
Они перечислили:
- 40-60 - самые крупные;
- 50-70 - крупные;
- 70/90 - средние;
- 90/120 - мелкие;
- 200+ - самые мелкие.
В Роскачестве также отметили, что нужно при покупке обратить внимание на большой объём глазури. Зачастую он создает иллюзию низкой цены, однако после разморозки все это выльется в раковину. Кроме того, льдом меняют калибр креветки, делая их таким образом крупнее и тяжелее.
Также в более мелком калибре идёт переплата за большое количество голов. Так, в конечном итоге в перерасчете на килограмм чистого мяса креветки почти одинаковы в цене, поэтому выбирать размер нужно не по цене, а по удобству.
Многие любят мелкие креветки, как снеки, однако если они нужны для салата, то стоит взять более крупные.
Также эксперты пояснили, есть ли в стране охлаждённые креветки. Оказалось, диких нет вообще, только если самостоятельно их вылавливать в Приморье.
Креветок также выращивают в специальных бассейнах, однако их тоже доставляют замороженными. Поэтому специалисты советуют не приобретать их в охлажденном виде со льда.