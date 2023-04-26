Как выбрать креветки

Эксперты Роскачества вместе со специалистом в этой области Светланой Кротковой рассказали, как что означают цифры на упаковке креветок, на что обратить внимание при их выборе, а также есть ли в стране охлажденные креветки.

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По словам экспертов, креветки продаются по калибрам. Он означает не сантиметры, а количество штук в килограмме. Чем больше цифра, тем мельче креветка.

Они перечислили:

40-60 - самые крупные;

50-70 - крупные;

70/90 - средние;

90/120 - мелкие;

200+ - самые мелкие.

В Роскачестве также отметили, что нужно при покупке обратить внимание на большой объём глазури. Зачастую он создает иллюзию низкой цены, однако после разморозки все это выльется в раковину. Кроме того, льдом меняют калибр креветки, делая их таким образом крупнее и тяжелее.

Также в более мелком калибре идёт переплата за большое количество голов. Так, в конечном итоге в перерасчете на килограмм чистого мяса креветки почти одинаковы в цене, поэтому выбирать размер нужно не по цене, а по удобству.

Многие любят мелкие креветки, как снеки, однако если они нужны для салата, то стоит взять более крупные.

Также эксперты пояснили, есть ли в стране охлаждённые креветки. Оказалось, диких нет вообще, только если самостоятельно их вылавливать в Приморье.