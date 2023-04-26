5 вкусных пирогов, которые можно приготовить на сковороде

Всего полчаса и никакой духовки.

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Если хочется сладкой выпечки к чаю, а духовка не работает, можно воспользоваться одним из быстрых и простых и рецептов, чтобы приготовить пирог прямо на сковороде.

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Они всегда получаются удачными, при этом займут совсем немного времени.

Творожная запеканка

На сковороде она получается ничуть не хуже, чем в духовке. Главное, во время выпечки закрыть посуду плотной крышкой.

Ингредиенты:

300 г творога,

2 яйца,

3 ст.л. сахара,

2 ст.л. манки,

3 ст.л. сметаны,

2 щепотки соды,

3 ст.л. изюма,

1 ч. л. сливочного масла.

Вместо изюма можно использовать курагу или другие цукаты.

Перед началом готовки залейте их кипятком и оставьте на некоторое время. Затем переложите на салфетку и дайте обсохнуть.

А в это время взбейте яйца с сахаром до пышной пены, отправьте к ним сметану и творог, снова пробейте блендером, чтобы получилась однородная масса.

Добавьте цукаты, манку и соду, аккуратно перемешайте.

Выложите тесто на сковороду, застеленную пергаментом, накройте крышкой и готовьте полчаса на самом маленьком огне.

Шарлотка на сковороде

Ингредиенты:

120 г сахара,

80 г муки,

30 г сливочного масла,

3 яйца,

2 яблока,

1 ст.л. растительного масла,

0,5 ч. л. разрыхлителя.

Для начала нарежьте яблоки кубиками, выложите их на сковороду, посыпьте сахаром и обжарьте на сливочном масле до мягкости. Можно добавить корицу.

Оставьте фрукты на сковороде, а в это время взбейте яйца с сахаром, всыпьте в смесь муку добавьте разрыхлитель, растительное масло, яйца и снова взбейте.

Жидкой смесью залейте яблоки, жарьте на медленном огне 15 минут, затем переверните с помощью тарелки и доведите до готовности еще 10 минут.

Быстрый сметанный торт

Коржи готовятся очень быстро, они тонкие, нежные, а в сочетании с кремом составляют идеальный тандем.

Ингредиенты:

3 яйца,

1 стакан сахара,

3,5—4 стакана муки,

2 ст.л. сливочного масла,

0,5 ч. л. соды,

1 щепотка соли

Смешайте яйца с сахаром, взбейте до пены, добавьте растопленное масло, соль, соду и медленно всыпайте муку.

Оставьте тесто на два часа, а затем разделите на 8 частей. Выкладывайте каждую часть на сковороду и выпекайте каждый по 5 минут на сухой сковороде.

Крем может быть любой: заварной, на взбитых сливках или сметанный. Особенно удачным будет сочетание сметаны и сгущенного молока.

Кекс на сковороде

Можно приготовить его по классическому рецепту, а можно добавить в тесто какао, лимонную цедру, цукаты или орехи.

Ингредиенты:

35 г сливочного масла,

75 г сахара,

0,3 ч. л. соды,

80 г муки,

75 г сметаны,

1 яйцо.

Смешайте яйца с сахаром, сметану, растопленное масло, постепенно вводите муку, тщательно перемешайте.

Вылейте на сковороду и выпекайте на медленном огне около получаса.

Можно полить кекс шоколадом или сметанным кремом.

Шоколадный манник

Ингредиенты:

1 стакан кефира,

½ стакана растительного масла,

2 стакана манки,

1 стакан сахара,

½ стакана муки,

1 ст.л. какао,

½ стакана молока,

1 щепотка соли,

1 ч. л. разрыхлителя.

Смешайте кефир, сахар, соль, манку. Взбейте тщательно, затем постепенно введите муку, влейте теплое молоко, соль, разрыхлитель.

Смажьте сковороду растительным маслом, вылейте тесто и выпекайте манник под крышкой около 15 минут на минимальном огне.