$81.55+0.2890.03+0.57

5 вкусных пирогов, которые можно приготовить на сковороде

Всего полчаса и никакой духовки.

5 вкусных пирогов, которые можно приготовить на сковороде
© WomanHit.ru

Если хочется сладкой выпечки к чаю, а духовка не работает, можно воспользоваться одним из быстрых и простых и рецептов, чтобы приготовить пирог прямо на сковороде.

Видео дня

Они всегда получаются удачными, при этом займут совсем немного времени.

Творожная запеканка

На сковороде она получается ничуть не хуже, чем в духовке. Главное, во время выпечки закрыть посуду плотной крышкой.

Ингредиенты:

  • 300 г творога,
  • 2 яйца,
  • 3 ст.л. сахара,
  • 2 ст.л. манки,
  • 3 ст.л. сметаны,
  • 2 щепотки соды,
  • 3 ст.л. изюма,
  • 1 ч. л. сливочного масла.

Вместо изюма можно использовать курагу или другие цукаты.

Перед началом готовки залейте их кипятком и оставьте на некоторое время. Затем переложите на салфетку и дайте обсохнуть.

А в это время взбейте яйца с сахаром до пышной пены, отправьте к ним сметану и творог, снова пробейте блендером, чтобы получилась однородная масса.

Добавьте цукаты, манку и соду, аккуратно перемешайте.

Выложите тесто на сковороду, застеленную пергаментом, накройте крышкой и готовьте полчаса на самом маленьком огне.

Шарлотка на сковороде

Ингредиенты:

  • 120 г сахара,
  • 80 г муки,
  • 30 г сливочного масла,
  • 3 яйца,
  • 2 яблока,
  • 1 ст.л. растительного масла,
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя.

Для начала нарежьте яблоки кубиками, выложите их на сковороду, посыпьте сахаром и обжарьте на сливочном масле до мягкости. Можно добавить корицу.

Оставьте фрукты на сковороде, а в это время взбейте яйца с сахаром, всыпьте в смесь муку добавьте разрыхлитель, растительное масло, яйца и снова взбейте.

Жидкой смесью залейте яблоки, жарьте на медленном огне 15 минут, затем переверните с помощью тарелки и доведите до готовности еще 10 минут.

Быстрый сметанный торт

Коржи готовятся очень быстро, они тонкие, нежные, а в сочетании с кремом составляют идеальный тандем.

Ингредиенты:

  • 3 яйца,
  • 1 стакан сахара,
  • 3,5—4 стакана муки,
  • 2 ст.л. сливочного масла,
  • 0,5 ч. л. соды,
  • 1 щепотка соли

Смешайте яйца с сахаром, взбейте до пены, добавьте растопленное масло, соль, соду и медленно всыпайте муку.

Оставьте тесто на два часа, а затем разделите на 8 частей. Выкладывайте каждую часть на сковороду и выпекайте каждый по 5 минут на сухой сковороде.

Крем может быть любой: заварной, на взбитых сливках или сметанный. Особенно удачным будет сочетание сметаны и сгущенного молока.

Кекс на сковороде

Можно приготовить его по классическому рецепту, а можно добавить в тесто какао, лимонную цедру, цукаты или орехи.

Ингредиенты:

  • 35 г сливочного масла,
  • 75 г сахара,
  • 0,3 ч. л. соды,
  • 80 г муки,
  • 75 г сметаны,
  • 1 яйцо.

Смешайте яйца с сахаром, сметану, растопленное масло, постепенно вводите муку, тщательно перемешайте.

Вылейте на сковороду и выпекайте на медленном огне около получаса.

Можно полить кекс шоколадом или сметанным кремом.

Шоколадный манник

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира,
  • ½ стакана растительного масла,
  • 2 стакана манки,
  • 1 стакан сахара,
  • ½ стакана муки,
  • 1 ст.л. какао,
  • ½ стакана молока,
  • 1 щепотка соли,
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Смешайте кефир, сахар, соль, манку. Взбейте тщательно, затем постепенно введите муку, влейте теплое молоко, соль, разрыхлитель.

Смажьте сковороду растительным маслом, вылейте тесто и выпекайте манник под крышкой около 15 минут на минимальном огне.

Переверните и допеките его еще 10 минут.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий