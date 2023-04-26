5 вкусных пирогов, которые можно приготовить на сковороде
Всего полчаса и никакой духовки.
Если хочется сладкой выпечки к чаю, а духовка не работает, можно воспользоваться одним из быстрых и простых и рецептов, чтобы приготовить пирог прямо на сковороде.
Они всегда получаются удачными, при этом займут совсем немного времени.
Творожная запеканка
На сковороде она получается ничуть не хуже, чем в духовке. Главное, во время выпечки закрыть посуду плотной крышкой.
Ингредиенты:
- 300 г творога,
- 2 яйца,
- 3 ст.л. сахара,
- 2 ст.л. манки,
- 3 ст.л. сметаны,
- 2 щепотки соды,
- 3 ст.л. изюма,
- 1 ч. л. сливочного масла.
Вместо изюма можно использовать курагу или другие цукаты.
Перед началом готовки залейте их кипятком и оставьте на некоторое время. Затем переложите на салфетку и дайте обсохнуть.
А в это время взбейте яйца с сахаром до пышной пены, отправьте к ним сметану и творог, снова пробейте блендером, чтобы получилась однородная масса.
Добавьте цукаты, манку и соду, аккуратно перемешайте.
Выложите тесто на сковороду, застеленную пергаментом, накройте крышкой и готовьте полчаса на самом маленьком огне.
Шарлотка на сковороде
Ингредиенты:
- 120 г сахара,
- 80 г муки,
- 30 г сливочного масла,
- 3 яйца,
- 2 яблока,
- 1 ст.л. растительного масла,
- 0,5 ч. л. разрыхлителя.
Для начала нарежьте яблоки кубиками, выложите их на сковороду, посыпьте сахаром и обжарьте на сливочном масле до мягкости. Можно добавить корицу.
Оставьте фрукты на сковороде, а в это время взбейте яйца с сахаром, всыпьте в смесь муку добавьте разрыхлитель, растительное масло, яйца и снова взбейте.
Жидкой смесью залейте яблоки, жарьте на медленном огне 15 минут, затем переверните с помощью тарелки и доведите до готовности еще 10 минут.
Быстрый сметанный торт
Коржи готовятся очень быстро, они тонкие, нежные, а в сочетании с кремом составляют идеальный тандем.
Ингредиенты:
- 3 яйца,
- 1 стакан сахара,
- 3,5—4 стакана муки,
- 2 ст.л. сливочного масла,
- 0,5 ч. л. соды,
- 1 щепотка соли
Смешайте яйца с сахаром, взбейте до пены, добавьте растопленное масло, соль, соду и медленно всыпайте муку.
Оставьте тесто на два часа, а затем разделите на 8 частей. Выкладывайте каждую часть на сковороду и выпекайте каждый по 5 минут на сухой сковороде.
Крем может быть любой: заварной, на взбитых сливках или сметанный. Особенно удачным будет сочетание сметаны и сгущенного молока.
Кекс на сковороде
Можно приготовить его по классическому рецепту, а можно добавить в тесто какао, лимонную цедру, цукаты или орехи.
Ингредиенты:
- 35 г сливочного масла,
- 75 г сахара,
- 0,3 ч. л. соды,
- 80 г муки,
- 75 г сметаны,
- 1 яйцо.
Смешайте яйца с сахаром, сметану, растопленное масло, постепенно вводите муку, тщательно перемешайте.
Вылейте на сковороду и выпекайте на медленном огне около получаса.
Можно полить кекс шоколадом или сметанным кремом.
Шоколадный манник
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира,
- ½ стакана растительного масла,
- 2 стакана манки,
- 1 стакан сахара,
- ½ стакана муки,
- 1 ст.л. какао,
- ½ стакана молока,
- 1 щепотка соли,
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Смешайте кефир, сахар, соль, манку. Взбейте тщательно, затем постепенно введите муку, влейте теплое молоко, соль, разрыхлитель.
Смажьте сковороду растительным маслом, вылейте тесто и выпекайте манник под крышкой около 15 минут на минимальном огне.
Переверните и допеките его еще 10 минут.