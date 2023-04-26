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Терапевт Куприна дала рекомендации о выборе мяса для шашлыка

Врач-терапевт Светлана Куприна рассказала, на что обратить внимание при выборе мяса для шашлыков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалист отметила, что мясо должно быть гладким и влажным. Также на нем не должно быть слизи. Жир у мяса должен быть белого цвета. Сами куски мяса не должны прилипать к рукам. При надавливании кусок должен возвращать свою форму.

Также у мяса должен быть соответствующий мясной аромат без примесей. Если человек почувствовал неприятные ноты, то это значит, что мясо уже несвежее.

Готовим шашлык на кефире: видео

Эксперт рекомендовала употреблять мясо с овощами, а также чередовать периоды активности и гулять после плотного приема пищи.

Ранее сообщалось, что гастроэнтеролог назвала самый полезный вид шашлыка.

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