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Почему не стоит отказываться от завтрака

Не все успевают с утра поесть вовремя и постоянно оттягивают первый прием пищи. Но делать это не стоит. Об этом рассказала диетолог Евгения Пегова.

Почему не стоит отказываться от завтрака
© Вечерняя Москва

Человек без еды обязательно накопит энергию и тем самым не сможет разогнать свой метаболизм до нужной скорости. Организм негативно реагирует на подобные действия. Человек начинает плохо себя чувствовать. Потом в течение дня возможно переедание.

— Поэтому ставить первый прием пищи в отложенный режим или вовсе обходиться без еды не рекомендуется, — пояснила Пегова в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт уверяет, что идеальное время для завтрака – первый час после того как проснулись.

В то же время врачи предупреждают, что в течение дня стоит отказаться от лишних перекусов и закусок, содержащих много жиров и сахара, а есть фрукты, овощи и орехи. Такое питание поможет не набирать лишние килограммы, передает ФАН.

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